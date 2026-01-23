Novità Renault Captur 2026, arriva il motore Eco-G 120 a GPL: caratteristiche e prezzi

Si amplia la gamma della Renault Captur con l’introduzione nel Model Year 2026 del nuovo motore Eco-G 120 che va a sostituire la precedente motorizzazione Eco-G 100. Si tratta quindi sempre di un’unità bifuel benzina / GPL sviluppata appositamente, spiega la casa automobilistica francese, per risponde alle crescenti attese dei clienti in termini di diminuzione del costo di utilizzo dell’auto. Nuova Captur Eco-G 120 si può già ordinare.

UN NUOVO MOTORE GPL PER LA CAPTUR: CARATTERISTICHE

Più nel dettaglio, il nuovo motore è un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri di cilindrata a iniezione diretta da 120 CV (20 CV in più della precedente unità) ed una coppia massima di 200 Nm (30 Nm in più). Grazie ad un serbatoio GPL più grande, si passa da 40 a 50 litri, in abbinamento al serbatoio della benzina da 48 litri, l’autonomia complessiva raggiunge 1.400 km. Numeri alla mano, il consumo di GPL parte da 7,2 l/ 100 km (5,9 l/ 100 km a benzina), per emissioni di CO2 a partire da 117 g/km (133 g/km a benzina). Secondo Renault, il nuovo motore Eco-G 120 registra in media il 10% di emissioni di CO2 in meno rispetto ai motori benzina equivalenti. Renault Captur Eco-G 120 adotta un cambio manuale a 6 rapporti.

Il Gruppo Renault ha una lunga tradizione con le motorizzazioni bifuel. Il GPL viene integrato direttamente in fabbrica: fin dalla progettazione, il motore è specificatamente adattato per funzionare a GPL. Il serbatoio GPL è installato al posto della ruota di scorta, senza nessun impatto su quello della benzina. Questa è la scheda tecnica.

Motorizzazione bifuel: benzina/ GPL

Motore: 1,2 litri turbo a 3 cilindri

Serbatoi di carburante: 48 litri di benzina e 50 litri di GPL

Autonomia totale: fino a 1.400 km

Potenza: 120 CV (90 kW)

Coppia massima: 200 Nm

Emissioni di CO₂: a partire da 117 g/km con GPL e 133 g/km con benzina

Consumi: a partire da 7,2 l/ 100 km con GPL e 5,9 l/100 km con benzina

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 12 secondi (1 secondo in meno rispetto al motore Eco-G 100)

Cambio: manuale a 6 rapporti

LE ALTRE NOVITÀ PER LA GAMMA CAPTUR

La nuova motorizzazione GPL non è l’unica novità per la gamma della Renault Captur. Su tutte le versioni arrivano nuovi retrovisori ripresi da quelli presenti sulla nuova generazione della Renault Clio che grazie ad una diversa forma, consentono di ridurre il fruscio dell’aria e migliorare leggermente l’aerodinamica. Inoltre, i retrovisori possono proiettare il logo a terra (funzione disponibile in opzione con il Pack Parking) e per via delle ultime normative, adesso il crossover francese è dotato di telecamera interna integrata nel montante del parabrezza, in grado di rilevare i segni di stanchezza e distrazione del conducente ed incrementare così la sicurezza attiva a bordo.

Abilitando le funzioni di assistenza alla guida di Livello 2, se viene rilevato che il conducente non reagisce più, il dispositivo di assistenza all’arresto di emergenza prende il controllo, facendo rallentare automaticamente il veicolo con le luci di emergenza accese fino all’arresto completo, garantendo così la massima sicurezza. Ma le novità non sono finite. Anche i sistemi di assistenza al parcheggio si sono evoluti con l’introduzione di telecamere ad alta definizione per la Parking Camerae la Camera 360 gradi. Infine, c’è una novità per le modalità di guida. Arriva infatti la nuova modalità Smart che gestisce automaticamente il passaggio tra le varie modalità di guida (Eco, Comfort e Sport) in funzione dello stile adottato dal conducente.

PREZZI

Nuova Renault Captur Eco-G 120 parte da 24.400 euro. Stesso prezzo anche per Captur Tce 115 benzina, sempre nell’allestimento base. Per la Full Hybrid ci vogliono almeno 28.550 euro.