Lamborghini Temerario “Porto Cervo”: one-off ispirata alla Sardegna

Nel cuore dell’estate e nella cornice esclusiva della Costa Smeralda, Lamborghini ha scelto Porto Cervo per presentare la prima Temerario Ad Personam, un esemplare unico ispirato all’eleganza selvaggia e luminosa della Sardegna. Un evento privato da 300 ospiti ha fatto da palcoscenico a questo tributo automobilistico al Mediterraneo, tra terrazze sofisticate, show spettacolari e il fascino magnetico della nuova nata di Sant’Agata Bolognese.

Questa edizione speciale della Temerario, battezzata per l’occasione “Porto Cervo”, incarna alla perfezione l’incontro tra lusso sartoriale e innovazione tecnica. Realizzata dal reparto Ad Personam di Lamborghini, questa configurazione su misura richiama i riflessi del mare turchese e del cielo estivo italiano, e cela sotto la carrozzeria un cuore tecnologico: un nuovissimo V8 biturbo ibrido da 920 CV, capace di prestazioni da capogiro. Svelata durante una cena esclusiva al Twiga Club, la Temerario ha brillato letteralmente grazie a una coreografia di ballerini con costumi specchiati, giochi di luce e un DJ set che ha amplificato l’atmosfera glamour dell’evento. Uno scenario perfetto per introdurre una vettura che non passa inosservata, sia in pista che su un red carpet.

Esterni, riflessi di Sardegna e dettagli da haute couture

Interni, sartoria italiana con anima racing

Il look dellaè puro incanto. La carrozzeria è rifinita in, una tinta grigia sofisticata arricchita da pigmenti metallici blu che danzano con la luce. Le parti inferiori sono in, mentre una sottile lineapercorre il profilo e l’ala posteriore, enfatizzandone la grinta aerodinamica. Il carbonio lucido domina su splitter, diffusore e prese d’aria, mentre il tetto e i terminali di scarico opachi creano un gioco di contrasti elegantissimo. Ifanno da sfondo alle pinze freno blu: un tocco scenografico, ma coerente con l’identità sportiva e raffinata dell’auto.

Temerario, Revuelto e Urus SE, la famiglia ibrida Lamborghini

L’abitacolo è un esercizio di stile made in Italy. Pelle Alcantara Corsa Tex si fondono con, cuciture a contrasto e ricami esclusivi. Il logo Lamborghini troneggia sui sedili, mentre il nome “Temerario”, con il tricolore, spicca sulla parete posteriore. Per la prima volta, il profilo della vettura è ricamato sul pannello porta, un omaggio all’aerodinamica e al design. Carbonio opaco per console e strumentazione, volante in carbonio con inserti in Corsa Tex e finiture rosse: tutto parla di guida, passione e prestazioni. Due targhette interne completano l’esperienza: una con la scrittasu fondo in carbonio, l’altra con, che verrà sostituita con la personalizzazione scelta dal cliente.

Temerario: una supersportiva unica, con un V8 biturbo ibrido capace di raggiungere 10.000 giri/min. I suoi 920 CV non solo la rendono letale in pista, ma anche sorprendentemente abitabile e versatile per viaggi a due, con più spazio per passeggeri e bagagli rispetto a ogni rivale.

Revuelto : primo modello HPEV della casa, con motore V12 aspirato e tre motori elettrici, per un totale di 1.015 CV. Una rivoluzione in termini di architettura, telaio monoscocca in carbonio e piacere di guida assoluto.

: primo modello HPEV della casa, con motore V12 aspirato e tre motori elettrici, per un totale di 1.015 CV. Una rivoluzione in termini di architettura, telaio monoscocca in carbonio e piacere di guida assoluto. Urus SE: il Super SUV si fa ancora più potente grazie al V8 biturbo da 620 CV combinato a un sistema plug-in hybrid per una potenza totale di 800 CV e 950 Nm di coppia. Con torque vectoring elettrico e differenziale autobloccante elettronico, guida e dinamica restano da autentica Lamborghini.

Con la Temerario, Lamborghini completa la sua rivoluzione green ad alte prestazioni. La nuova gamma è ora interamente ibrida, con tre modelli capaci di ridefinire i canoni delle supersportive:

Un fatto storico: Temerario e Revuelto vengono prodotte sulla stessa linea di assemblaggio, la prima completamente ibrida del marchio. Un segnale forte verso un futuro elettrificato.