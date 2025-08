Porsche annuncia: ci sarà un nuovo SUV a benzina. Arriva nel 2028

Porsche sta lavorando ad un nuovo SUV a benzina che sarà lanciato sul mercato nel 2028. La novità arriva direttamente dal CEO della casa automobilistica Oliver Blume durante la presentazione dei risultati della sua azienda del primo semestre 2025. Confermate, dunque, le voci che circolavano già da un po’ di tempo sull’introduzione di un nuovo modello dotato di un motore endotermico. Come abbiamo visto negli ultimi mesi, Porsche ha rivisto il suo piano, dando maggiore peso ai modelli endotermici / ibridi e adesso arriva questa notizia che conferma la volontà d’azienda di puntare su vetture che possano rispondere meglio alle richieste di mercato.



Al riguardo non possiamo non ricordare che la casa automobilistica ha dovuto pensionare la Macan endotermica in Unione Europea in quanto non più conforme alle normative sulla cybersecurity. Dunque non per sua volontà ma perché è stata costretta a farlo visto che aggiornare la Macan sarebbe costato troppo. In altre parti del mondo è ancora disponibile ma presto cesserà completamente la produzione di questo SUV. Serve quindi un modello che possa andare a colmare questo vuoto, la Macan era una vera best seller, rivolto a chi ancora non vuole saperne di passare alle motorizzazioni elettriche.

COME SARÀ?

Per il momento Blume, ha parlato solamente di un modello che sarà una Porsche molto tipica per il suo segmento e allo stesso differente dalla Macan elettrica. Per portarla sul mercato già nel 2028, la casa automobilistica sta accelerando il lavoro per ridurre i tempi di sviluppo. Presto per parlare di specifiche tecniche. Tuttavia, guardando alle sinergie nel Gruppo Volkswagen, è possibile che il nuovo SUV poggi sulla piattaforma Premium Combustion (PPC) che oggi è già utilizzata, ad esempio, per il SUV Audi Q5. Le sinergie saranno comunque fondamentali per questo nuovo modello come ha già voluto sottolineare Porsche. Possiamo anche immaginare che il nuovo SUV sarà proposto sia con unità endotermiche (anche Mild Hybrid) e sia Plug-in. Anche diesel? Difficile ma sicuramente ne sapremo di più in futuro. Non rimane che attendere novità.