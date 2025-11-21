FIAT Concept Dolce Camper, una Grande Panda in formato famiglia pronta per il campeggio

Prendente il concept della FIAT Camper, quello mostrato nel 2024, assieme ai concept della Grande Panda e della Giga Panda e apportate qualche piccolo affinamento al design. Il risultato? La FIAT Concept Dolce Camper che la casa automobilistica ha svelato al Salone dell’Auto di San Paolo 2025. Si tratta di un particolarissimo concept che comunque serve per anticipare il nuovo stile di design dei futuri modelli che saranno lanciati in Sud America. Uno stile di design che si caratterizza innanzitutto per la nuova firma luminosa a pixel che già conosciamo bene visto che la troviamo nella FIAT Grande Panda di serie. Ci sarà anche una versione di produzione per questo particolarissimo prototipo? Nulla è stato detto al riguardo ma ad oggi non si può comunque escludere del tutto.

NATA PER L’AVVENTURA ALL’ARIA APERTA

FIAT Concept Dolce Camper mixa elementi propri dei monovolume, dei SUV e dei fuoristrada, una vettura pensata per essere sia funzionale e sia divertente come racconta la casa automobilistica. Texture e colori ispirati al Cerrado, la grande savana tropicale, andando quindi a creare un legame profondo con il Brasile. Vettura che come detto all’inizio, sfoggia una particolare tenda estraibile sul tetto. Quando non serve si può chiudere all’interno di un involucro ottimizzato dal punto di vista dell’aerodinamica. Quando ci si ferma, si può aprire per dare spazio per la notte. Con la presentazione di questo concept possiamo dare un’occhiata anche all’abitacolo che FIAT non aveva mostrato quando aveva svelato le immagini della FIAT Camper. Come negli altri concept, lo stile è minimalista e razionale, con un particolare volante ovale che nelle intenzioni richiama la forma della pista del Lingotto.

La casa automobilistica non racconta molto della meccanica, limitandosi ad affermare che la piattaforma è multienergia, adatta cioè ad ospitare motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche. Viene quindi facile da pensare che si tratti della piattaforma Smart Car già alla base della Grande Panda e che caratterizzerà molti modelli futuri della casa automobilistica. Se da questo concept arriverà davvero qualcosa, lo scopriremo nel corso del tempo ma pare evidente che FIAT voglia sperimentare qualcosa di nuovo da proporre ai clienti.