Nuova Hyundai IONIQ 3, proseguono i test della compatta elettrica: prime foto spia degli interni

Hyundai IONIQ 3 è una nuova compatta elettrica su cui la casa automobilistica coreana sta lavorando, ed i cui contenuti sono stati anticipati dal Concept Three presentato a settembre al Salone di Monaco. Il debutto è atteso nel corso del 2026 quando questo modello entrerà nel combattuto mercato auto europeo. I test stanno intanto andando avanti e questo nuovo modello è stato intercettato su strada. La carrozzeria è ovviamente ancora camuffata con pellicole ma rispetto al passato si vede qualcosa di più. Inoltre, le nuove foto spia permettono di dare un’occhiata all’abitacolo dove possiamo vedere il nuovo sistema infotainment PLEOS.

AVANTI CON LO SVILUPPO

Visti i numeri del concept, la lunghezza della nuova Hyundai IONIQ 3 dovrebbe attestarsi attorno ai 4,3 metri. La vettura dovrebbe quindi entrare nel segmento B. Da quanto possiamo osservare, le linee della vettura riprendono quelle del concept, compreso il piccolo spoiler posteriore. Il lunotto posteriore appare piccolino vista la forma della carrozzeria. La visuale posteriore dovrebbe quindi risultare un po’ limitata. Fortunatamente non dovrebbe mancare una comoda retrocamera per le manovre. Le foto spia non lo mostrano chiaramente a causa del camuffamento ma come anticipato dal concept, la IONIQ 3 dovrebbe essere dotata dei gruppi ottici Parametric Pixel, elemento distintivo delle elettriche della famiglia IONIQ di Hyundai.

INTERNI

Le foto spia permettono di dare un’occhiata agli interni della nuova Hyundai IONIQ 3. Dietro al volante, ma in posizione rialzata sulla plancia è presente un piccolo display per la strumentazione digitale. Centralmente, invece, troviamo il display del nuovo sistema infotainment PLEOS che offre un’interfaccia grafica rivista. Al di sotto troviamo alcuni comandi fisici che permettono di gestire una serie di funzioni dell’auto.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova Hyundai IONIQ 3 dovrebbe poggiare sulla piattaforma E-GMP nella versione con architettura a 400 V. Non ci sono ancora informazioni precise sulle motorizzazioni ma potrebbero essere utilizzati i medesimi powertrain della KIA EV3 con motore da 150 kW abbinato ad una batteria da 58 kWh o 81 kWh. Il modello più efficiente dovrebbe quindi offrire un’autonomia intorno ai 600 km WLTP. Non rimane che attendere maggiori informazioni sull’arrivo di questo nuovo modello elettrico.