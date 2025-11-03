Con questo pratico strumento è possibile scoprire velocemente se le gomme sono consumate

Quando pensiamo alla sicurezza della nostra auto difficilmente ci occupiamo allo stato di salute degli pneumatici. Stato di salute che non si quantifica solamente nella corretta pressione o nell’utilizzo di pneumatici invernali, estivi o 4 stagioni a seconda del periodo dell’anno. Un aspetto troppo spesso trascurato, infatti, è quello legato alle condizioni del battistrada. Oltre all’aspetto prettamente legale, un pneumatico con un battistrada consumato non garantisce sicurezza e affidabilità. Una gomma usurata compromette la tenuta di strada sul bagnato, aumenta lo spazio di frenata e riduce il controllo in curva. Per evitare questi problemi (di affidarsi a una valutazione “a occhio”) è disponibile a meno di 10€ un pratico misuratore digitale di profondità del battistrada.

Perché questo è un accessorio indispensabile

Piccolo, leggero (solo 55 grammi) e facile da usare, il misuratore digitale Ruizhi permette di misurare con precisione la profondità residua del battistrada, ma anche l’usura delle ganasce dei freni e delle pastiglie, su auto, moto, furgoni e veicoli commerciali.

Il sensore digitale, infatti, misura in un intervallo compreso tra 0 e 25,4 mm, con una precisione di 0,01 mm, permettendo quindi una rilevazione molto più accurata rispetto ai classici misuratori analogici. Il display LCD ad alta visibilità permette di leggere il valore istantaneamente, anche in ambienti poco illuminati. È possibile alternare con un solo pulsante le misure in millimetri o pollici, a seconda delle preferenze.

Il funzionamento è estremamente intuitivo. Basta accendere lo strumento, appoggiarlo su una superficie piana e azzerare la misura. A quel punto si può posizionare la punta nel solco dello pneumatico, premere delicatamente e leggere il valore. Per avere dati più affidabili, è sempre consigliabile effettuare la misurazione in diversi punti del battistrada.

Tra i vantaggi principali di uno strumento di questo tipo c’è la comodità di trasportarlo ovunque o di tenerlo a disposizione in garage vicino all’automobile. È alimentato da una comune batteria SR44/LR44 da 1,5 V e ha un’autonomia elevata, grazie al sistema di accensione e spegnimento manuale.

Cosa sapere sulla profondità del battistrada

In Italia, la normativa (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale) prevede una profondità minima del battistrada pari a 1,6 mm per legge, ma molti esperti consigliano di sostituire le gomme già sotto i 3 mm per garantire performance ottimali, soprattutto su fondo bagnato. Questo dispositivo permette quindi di intervenire per tempo, evitando sanzioni ma soprattutto riducendo i rischi di guidare con pneumatici consumati e non più in grado di garantire la sicurezza.