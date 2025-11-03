KTM 450 SMR 2026: per la supermotard meno rumore ma più controllo

KTM alza ancora l’asticella nel mondo Supermoto con la presentazione della nuova 450 SMR 2026, una versione affinata, più silenziosa ma anche più affilata, della moto da competizione che domina le piste di tutto il mondo. Aggiornamenti tecnici mirati, nuove grafiche e un carattere più deciso rendono questo modello l’ennesima evoluzione di una leggenda nata per vincere.

L’essenza del DNA KTM

La KTM 450 SMR incarna la filosofia pura del marchio: una moto da pista pensata per chi vive il cronometro come una sfida personale. È progettata per conquistare bandiere a scacchi, abbattere record e spingere il pilota a superare i propri limiti ogni giorno.

Il cuore della moto resta il collaudato motore 450 cc SOHC, leggero ma potente, capace di erogare prestazioni esplosive in ogni situazione. Attorno a esso, un telaio agile e preciso che regala una maneggevolezza eccezionale e un’ergonomia perfettamente bilanciata per la guida sportiva.

A completare il pacchetto ci sono le sospensioni WP XACT, che offrono una sensibilità di guida superiore e una stabilità del retrotreno sempre sotto controllo. Non mancano le dotazioni di alto livello: elettronica con controllo di trazione e launch control, freni Brembo di grande potenza, componenti CNC, ruote ALPINA e pneumatici Metzeler.

Più silenziosa, ma altrettanto feroce

Per il 2026 KTM ha lavorato con precisione chirurgica, aggiornando una piattaforma già vincente. Una delle novità più significative riguarda il rispetto del nuovo limite di rumorosità imposto dalla FIM, fissato a 109 decibel a partire dal 2025.

Per adeguarsi, gli ingegneri di Mattighofen hanno rivisto il sistema di iniezione elettronica (EFI), introdotto nuovi inserti nell’airbox e ottimizzato il silenziatore. Il risultato è una moto che continua a offrire la stessa potenza brutale, ma con un sound più contenuto: la 450 SMR 2026 resta la più veloce in partenza, solo un po’ più discreta nel dimostrarlo.

Manutenzione più rapida e affidabilità potenziata

Anche la praticità è stata migliorata. Grazie a un nuovo sistema di chiusura del gruppo radiatore, la manutenzione risulta più rapida ed efficiente, e l’affidabilità generale cresce. Più tempo in pista, meno tempo ai box: un motto che descrive perfettamente lo spirito di questo aggiornamento.

Un’altra modifica interessante riguarda il nuovo cappuccio isolante del connettore di alimentazione CPC, che ora offre una protezione superiore da urti, detriti e sporco. Ciò garantisce un flusso costante di carburante dal serbatoio da 7,2 litri, mentre il filtro nel tubo rimane saldamente in posizione e facilmente accessibile.

Tecnologia connessa per il pilota moderno

La KTM 450 SMR 2026 può inoltre integrare il nuovo Connectivity Unit Offroad (CUO), disponibile come accessorio ufficiale KTM PowerPart. Questo dispositivo permette di collegare la moto all’app KTMConnect tramite smartphone, offrendo al pilota un controllo digitale completo.

Attraverso pochi tocchi sullo schermo si possono monitorare e regolare parametri come la gestione del motore, le impostazioni delle sospensioni e il chilometraggio. Il CUO, installato tra le piastre di sterzo CNC e il sensore GPS posto sul parafango anteriore, apre la porta a un’analisi avanzata dello stile di guida e delle prestazioni su qualsiasi tracciato, grazie alla nuova integrazione del GPS.

Nuovo look, stesso spirito vincente

Dal punto di vista estetico, la KTM 450 SMR 2026 si presenta con un look rinnovato e ancora più aggressivo. Il classico arancione del marchio è ora abbinato a un deciso nero su telaio e cerchi, mentre un tocco di viola retrò rende omaggio al passato.

Le grafiche sono stampate direttamente nelle plastiche, garantendo durata e flessibilità, e conferendo alla moto una presenza visiva potente, un vero lampo arancione che sfreccia in pista.