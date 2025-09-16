Leapmotor, Antonio Filosa conferma: produrrà auto in Spagna

Leapmotor punta a continuare a crescere in Europa e presto potrà contare su di una nuova sede produttiva all’interno di uno stabilimento di Stellantis dopo aver cessato le attività di costruzione della T03 in Polonia. A quanto pare è stata scelta la Spagna e dopo molte indiscrezioni arriva la conferma da parte del CEO di Stellantis Antonio Filosa. Non sorprende a dire la verità perché come anticipato, di questa possibilità se ne parlava da diverso tempo e proprio di recente un rapporto aveva accennato a questa decisione. Adesso però è davvero ufficiale, Leapmotor avrà a disposizione uno spazio in uno degli stabilimenti spagnoli del Gruppo per costruire le proprie auto. In Spagna, Stellantis può contare su impianti a Madrid, Vigo e a Figueruelas vicino a Saragozza ed è proprio quest’ultimo che sarebbe stato scelto. Si partirà nel 2026.

LEAPMOTOR B10 E NON SOLO

Tra i modelli che saranno prodotti per primi all’interno dell’impianto ci sarà la Leapmotor B10 che ha fatto da poco il suo debutto europeo al Salone di Monaco e che oggi viene prodotta in Cina. Successivamente, arriveranno anche altri modelli. Ovviamente, la produzione spagnola porterà diversi vantaggi alla strategia europeo della casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis tra cui la possibilità di evitare i dazi sulle auto elettriche costruite in Cina.

Perché proprio la Spagna? Innanzitutto, il Governo spagnolo sosterrà questa iniziativa. Non possiamo poi non ricordare che nei dintorni di Saragozza, Stellantis realizzerà una fabbrica per la produzione di batterie in collaborazione con CATL. L’Italia non è stata presa in considerazione, nonostante ci siano diverse fabbriche del Gruppo che avrebbero la necessità di disporre di nuovi modelli per arrivare ad incrementare la produzione. Le attività nel nostro Paese sono però penalizzate da alcuni fattori tra cui l’alto costo dell’energia.

In ogni caso, la decisione è stata presa, Leapmotor costruirà le sue auto in Spagna che quindi diventerà sempre più importante per le attività del Gruppo Stellantis.