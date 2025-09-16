Stellantis trasforma le batterie delle auto elettriche in soluzioni mediche avanzate

Dare nuova vita alle batterie e allo stesso tempo restituire libertà di movimento alle persone. Con questa visione Stellantis, attraverso la business unit SUSTAINera, continua a spingere sull’economia circolare applicata ai veicoli elettrici. La più recente dimostrazione concreta è AVATHOR ONE, un dispositivo medico elettrico pensato per chi usa la sedia a rotelle o ha ridotta mobilità, nato grazie a un ecosistema di imprese torinesi che hanno messo in rete competenze e innovazione.

Le batterie Second Life al servizio delle persone

è molto più di un prodotto. Rappresenta una nuova opportunità di movimento in contesti non stradali. Il cuore del sistema è composto esclusivamente da, rigenerate in collaborazione con INTENT S.r.l., che ha sviluppato pacchi batteria da 1,4 kWh per la versione a corto raggio e da 2,8 kWh per quella a lungo raggio, integrando anche il sistema di gestione BMS.

Il risultato è una soluzione sostenibile che fonde tecnologia, design e responsabilità sociale, portando l’economia circolare dal concetto alla realtà quotidiana.

Un ecosistema locale, un impatto globale

SUSTAINera (Stellantis): raccoglie e fornisce le batterie dei veicoli elettrici a fine vita, offrendo loro una seconda possibilità.

(Stellantis): raccoglie e fornisce le batterie dei veicoli elettrici a fine vita, offrendo loro una seconda possibilità. INTENT S.r.l. : si occupa della rigenerazione dei moduli originali da 15 kWh, trasformandoli in unità adattate per AVATHOR ONE.

: si occupa della rigenerazione dei moduli originali da 15 kWh, trasformandoli in unità adattate per AVATHOR ONE. Avathor : start-up nata a Torino che lavora su dispositivi medici elettrici e servizi di mobilità condivisa per aumentare autonomia e accessibilità.

: start-up nata a Torino che lavora su dispositivi medici elettrici e servizi di mobilità condivisa per aumentare autonomia e accessibilità. Italdesign: storica realtà dell’ingegneria e del design che ha tradotto in prodotto il concept WheeM-i presentato nel 2019, rendendo AVATHOR ONE pronto per il mercato.

AVATHOR ONE è il frutto della sinergia di più attori del territorio torinese, ciascuno con un ruolo chiave:

Il dispositivo, lanciato lo scorso aprile, è stato presentato in anteprima internazionale all’Expo 2025 di Osaka ad agosto e farà tappa anche al Salone Auto Torino, ospite dello stand Italdesign.

Oltre l’automotive: il percorso di SUSTAINera

La filosofia di SUSTAINera è chiara: le batterie non finiscono la loro vita quando escono da un veicolo. Dopo attenti test, possono essere rigenerate e destinate a nuove applicazioni non automotive, riducendo sprechi e impatto ambientale.

AVATHOR ONE è solo uno degli esempi. Un altro progetto di spessore è invece PIONEER di ENEL X all’aeroporto di Roma Fiumicino. Un impianto di accumulo tra i più grandi d’Europa, operativo da giugno, che sfrutta batterie Second Life per immagazzinare energia rinnovabile e permettere allo scalo della Capitale di ridurre le proprie emissioni di CO₂ di 16.000 tonnellate in dieci anni.

Negli ultimi tre anni, l’area delle batterie rigenerate ha conosciuto una crescita significativa, spingendo Stellantis a confermare investimenti e partnership in questo campo. Il lavoro sulle batterie Second Life si inserisce in una strategia più ampia di economia circolare che abbraccia le 4R di SUSTAINera: Rigenerare, Riparare, Riutilizzare, Riciclare. L’obiettivo è prolungare la vita utile dei materiali il più a lungo possibile prima del riciclo finale, creando valore ambientale, sociale e industriale.