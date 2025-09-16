Questa è la prima moto elettrica di Honda: arriva presto e c'è anche il prezzo
Tutti i dettagli della prima moto elettrica Honda saranno comunicati ad EICMA 2025; nelle concessionarie a febbraio 2026
Honda fa il grande passo e presenta ufficialmente la sua prima moto elettrica di cui fino ad ora avevamo visto solo concept e prototipi. Si chiama Honda WN7 e non bisognerà attendere molto per vederla su strada dato che arriverà nelle concessionarie a febbraio 2026. Per il momento, l’azienda giapponese ha condiviso solamente le prime specifiche della sua moto elettrica, in attesa di comunicare maggiori dettagli. Si può già preordinare e sappiamo già anche il prezzo che come tutte le due ruote a batteria non è contenuto. Scopriamola più da vicino.
HONDA WN7, LE PRIME SPECIFICHE TECNICHE
Partiamo dal nome, perché WN7? Honda spiega che la lettera “W” prende ispirazione dall’idea alla base dello sviluppo “Be the Wind”, la lettera “N” identifica la natura “Naked” della moto e il numero 7 fa invece riferimento alla classe di potenza. Il design riprende quello del concept EV FUN mostrato al pubblico nel 2024. Pesa 217 kg e adotta un motore da 18 kW (nominali, 50 kW di picco) con una coppia di 100 Nm. La velocità massima supera i 110 km/h. Si sa che i motori elettrici offrono subito tutta la potenza e la coppia ed infatti Honda sottolinea che WN7 garantisce un’erogazione paragonabile a quella di una moto con motore a combustione interna di 600 cc. Per i possessori della patente A1 sarà disponibile anche una versione con potenza limitata a 11 kW.
Il tutto è alimentato da una batteria fissa la cui capacità non è stata comunicata. Tuttavia, Honda dichiara un’autonomia di oltre 130 km. Inoltre, Honda WN7 è compatibile con lo standard di ricarica rapida CCS2, che permette di passare dal 20 all’80% in soli 30 minuti dalle colonnine in corrente continua. Invece, da una wallbox da 6 kW in corrente alternata un completo pieno di energia si effettua in meno di 3 ore. Confermati lo schermo TFT da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync con interfaccia utente dedicata agli EV e illuminazione full LED.
APPUNTAMENTO AD EICMA 2025
Quando scopriremo tutti i segreti della nuova Honda WN7? Honda rimanda ad EICMA 2025 che si terrà all’inizio del mese di novembre.
PREZZO
La nuova Honda WN7 arriverà nelle Concessionarie a partire da febbraio 2026 ad un prezzo di 15.190 euro. Gli interessati possono già effettuare il preordine su Honda.it entrando in contatto con la concessionaria Honda più vicina. I preordini saranno disponibili fino al 31/12/2025 e grazie a questi, i clienti, oltre a dare l’accesso alle primissime unità in arrivo all’inizio del 2026, riceveranno in omaggio la comoda borsa da sella portacavo.