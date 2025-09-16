Questa è la prima moto elettrica di Honda: arriva presto e c'è anche il prezzo

Honda fa il grande passo e presenta ufficialmente la sua prima moto elettrica di cui fino ad ora avevamo visto solo concept e prototipi. Si chiama Honda WN7 e non bisognerà attendere molto per vederla su strada dato che arriverà nelle concessionarie a febbraio 2026. Per il momento, l’azienda giapponese ha condiviso solamente le prime specifiche della sua moto elettrica, in attesa di comunicare maggiori dettagli. Si può già preordinare e sappiamo già anche il prezzo che come tutte le due ruote a batteria non è contenuto. Scopriamola più da vicino.

HONDA WN7, LE PRIME SPECIFICHE TECNICHE

APPUNTAMENTO AD EICMA 2025

Partiamo dal nome, perché WN7? Honda spiega che la letteraprende ispirazione dall’idea alla base dello sviluppo, la letteraidentifica la naturadella moto e il numerofa invece riferimento alla classe di potenza. Il design riprende quello delEV FUN mostrato al pubblico nel 2024. Pesae adotta un motore dacon una coppia di. La velocità massima supera i. Si sa che i motori elettrici offrono subito tutta la potenza e la coppia ed infatti Honda sottolinea che WN7 garantisce un’erogazionea quella di una moto con motore a combustione interna di. Per i possessori della patente A1 sarà disponibile anche una versione con potenza limitata a 11 kW.Il tutto è alimentato da unafissa la cui capacità non è stata comunicata. Tuttavia, Honda dichiara. Inoltre,con lo standard di, che permette di passaredalle colonnine in corrente continua. Invece, da una wallbox da 6 kW in corrente alternata un completo pieno di energia si effettua in meno di 3 ore. Confermati lo schermoconnesso tramitecon interfaccia utente dedicata agli EV e

PREZZO

Quando scopriremo tutti i segreti della nuova Honda WN7? Honda rimanda adche si terrà all’inizio del mese di novembre.

possono già effettuare il preordine su

entrando in contatto con la concessionaria Honda più vicina. I preordini saranno disponibili fino al 31/12/2025 e grazie a questi, i clienti, oltre a dare l’accesso alle primissime unità in arrivo all’inizio del 2026, riceveranno in omaggio la comoda borsa da sella portacavo.

La nuovanellea partire daad undi. Gli interessati