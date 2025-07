Leapmotor T03 vince l'ECOBEST Challenge 2025, massima efficienza tra le city car elettriche

La city car elettrica più venduta in Italia ad aprile, la Leapmotor T03, ha ottenuto il primo posto all’ECOBEST Challenge 2025, affermandosi come uno dei veicoli elettrici più efficienti tra quelli attualmente disponibili sul mercato. L’evento, organizzato dall’associazione indipendente AUTOBEST, ha messo alla prova 15 vetture elettriche di diversi produttori attraverso una serie di test condotti su strade europee. Un risultato che premia non solo la T03, ma anche l’intero marchio cinese del gruppo Stellantis, in forte crescita nel mercato europeo, dove prevede di superare i 700 punti vendita entro la fine dell’anno.

I risultati sull’autonomia e le prestazioni

Uno degli aspetti più importanti emersi durante la competizione riguarda l’autonomia reale su strada. La Leapmotor T03 ha percorso 290 km, superando i 265 previsti dall’omologazione WLTP. Questo risultato le ha permesso di stabilire un nuovo record nell’ambito dell’indice EcoC 1, un parametro che misura il rapporto tra l’autonomia reale e quella dichiarata. Con un valore del 109,43%, è la prima vettura a registrare un’autonomia superiore a quella dichiarata WLTP all’interno dell’ECOBEST Challenge.

All’interno dell’indice EcoC 2, che valuta quanti chilometri possono essere percorsi per ogni kilowattora di energia disponibile nella batteria, la city car ha registrato un valore pari a 8,06 chilometri per kWh. La performance complessiva è stata ulteriormente analizzata dall’indice EcoC 4, un parametro che combina sia l’efficienza di guida sia l’efficienza in fase di ricarica. In questo ambito, la Leapmotor T03 ha ottenuto un valore di 6,89 km percorsi per ogni kilowattora effettivamente caricato.

Al di là dei record più o meno rilevanti raggiunti dalla Leapmotor T03, questi dati riflettono un interessante trend nel segmento delle auto elettriche compatte. Queste, infatti, sono sempre più in grado di garantire buoni livelli di efficienza energetica e autonomie pienamente adeguate all’utilizzo urbano (e non solo), coprendo senza difficoltà gli spostamenti quotidiani anche con una singola ricarica. Un elemento che rende questi modelli sempre più competitivi e che spiega il loro crescente successo.