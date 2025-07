Hyundai prepara il debutto di un nuovo crossover elettrico in Europa

Entro la fine dell’estate è attesa la presentazione ufficiale di un nuovo crossover elettrico Hyundai, con l’obiettivo della casa automobilistica sudcoreana di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel segmento elettrico in Europa. Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione dovrebbe avvenire in occasione dell’IAA Mobility 2025, il Salone dell’Auto di Monaco in programma dal 9 al 14 settembre.

Un crossover tra la Bayon e la Kona Electric

Il nuovo modello, che molto probabilmente sarà un’alternativa alla Hyundai Bayon, andrà a colmare il divario tra l’Inster e la Kona Electric. Le dichiarazioni rilasciate dal CEO per l’Europa Xavier Martinet confermano che la vettura arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2026, con le prime consegne previste già a partire da luglio.

Il futuro crossover sarà sviluppato sulla piattaforma modulare E-GMP, la stessa utilizzata da gran parte dei modelli elettrici del gruppo Hyundai-Kia, compresi quelli firmati Genesis. Questa architettura permetterà di offrire prestazioni e versatilità elevate, mantenendo costi competitivi. Il nuovo modello condividerà gran parte del progetto con la Kia EV2, di cui rappresenterà la controparte Hyundai. Le dimensioni lo collocheranno direttamente nel segmento dei SUV compatti, dove si confronterà con rivali come la Renault 4 e la Volvo EX30.

È quindi probabile che il nuovo modello adotti una configurazione tecnica simile a quella della Kia EV3 (World Car of the Year 2025), leggermente più grande, disponibile con batterie da 58,3 kWh o 81,4 kWh. A seconda della versione, la EV3 offre un’autonomia stimata compresa tra 430 e 600 chilometri, grazie a un motore elettrico singolo da 201 cavalli e 230 Nm di coppia.

Molto interessante anche il cambiamento che questo nuovo crossover Hyundai dovrebbe portare negli interni. Alcuni elementi dell’abitacolo, come l’illuminazione ambientale e i suoni di bordo, si adatteranno automaticamente allo stile di guida e alla modalità selezionata, rendendo l’esperienza più immersiva e interattiva.

La plancia sarà dominata da un display continuo che integra strumentazione e infotainment su un unico schermo, esteso per circa metà della larghezza del cruscotto. Una soluzione che anticipa i canoni del design digitale di nuova generazione.

L’annuncio di questo nuovo modello conferma la volontà di Hyundai di accelerare il proprio percorso di elettrificazione in Europa. L’uso condiviso della piattaforma con Kia e la probabile produzione a costi ottimizzati consentiranno al marchio di offrire un prezzo di lancio vicino ai 30.000€. Il nuovo crossover andrà così ad ampliare la gamma EV di Hyundai diventando, dopo l’arrivo dell’ammiraglia Ioniq 9, il sesto modello 100% elettrico del marchio sudcoreano.



[FONTE]