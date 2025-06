Renault 4 e KIA EV3 sono due crossover elettrici che puntano ad essere protagonisti del mercato. Il primo riporta in vita l’iconica R4 del passato rivista in chiave moderna, mentre il secondo è una delle ultime proposte di auto a batteria che la casa automobilistica coreana ha portato sul mercato. Entrambi i modelli offrono comunque soluzioni interessanti e sono commercializzati in diverse versioni per accontentare un po’ tutte le necessità della clientela.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche di Renault 4 e KIA EV3, mettendo questi due crossover elettrici a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo ala Renault E-Tech Electric che misura 4,14 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,57 m altezza, con un passo di 2,62 metri. Per i bagagli a disposizione ci sono 420 litri. L’elettrica francese presenta un look che richiama in diversi aspetti quello del modello del passato. Ad esempio, gli elementi decorativi della parte superiore del cofano ricordano la griglia della Renault 4 degli anni Sessanta. Renault 4 E-Tech Electric è disponibile in sette colorazioni differenti. La casa automobilistica di recente ha pure presentato un concept di una possibile futura versione 4×4 con un look più off-road e doppio motore elettrico.



Passiamo alla KIA EV3 che misura 4.300/4.310 mm lunghezza x 1.850 mm larghezza x 1.560/1.570 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 460 litri e davanti troviamo anche un piccolo frunk da 25 litri, buono per contenere i cavi di ricarica. Per il suo modello, KIA ha adottato la ben nota filosofia di design “Opposites United”. Alla vista anteriore, i fari verticali posizionati alle estremità del frontale dalla superficie pulita, contribuiscono a creare un aspetto deciso. EV3 si caratterizza anche per una specifica interpretazione della Tiger Face di KIA che offre l’ultima versione della caratteristica illuminazione Star Map. Il SUV è proposto pure nell’allestimento GT Line che include alcuni elementi che rendono il look più sportiveggiante.

KIA EV3 è dunque più grande della Renault 4 e può contare anche su di un po’ di vantaggio per quanto riguarda la capacità del bagagliaio.

INTERNI E TECNOLOGIA

Renault ha progettato gli interni affinché potessero essere molto versatili. Per esempio è possibile trasformare in tavolino il sedile del passeggero anteriore. Ovviamente, a bordo della Renault 4 E-Tech Electric non manca la tecnologia. La strumentazione digitale presenta un display da 7 o da 10,1 pollici a seconda dell’allestimento scelto, mentre il display del sistema infotainment è da 10,1 pollici. Presenti gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Per l’assistente vocale è disponibile l’integrazione con ChatGPT.



Salendo a bordo del modello coreano troviamo un ambiente minimalista. La plancia è dominata da un display widescreen da quasi 30 pollici, suddiviso in un quadro strumenti da 12,3 pollici, un pannello da 5 pollici dedicato al sistema di climatizzazione e da un ulteriore display da 12,3 pollici per il sistema infotainment vero e proprio (sempre con i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto). La console centrale offre un tavolino scorrevole e un’area portaoggetti. Lo spazio sottostante può essere utilizzato per riporre piccoli oggetti.

MOTORI

Entrambi i modelli, come detto, solo proposti solamente con motorizzazioni elettriche. Al top di gamma della Renault 4 E-tech Electric troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. Con questo motore, l’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base", invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e con un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP.



KIA EV3 Standard Range: 410 km di autonomia, batteria da 58,3 kWh

KIA EV3 Long Range: 560 km di autonomia, batteria da 81,4 kWh

PREZZI

KIA EV3 è commercializzata in due versioni, entrambe con il medesimoe la trazione anteriore. La differenza riguarda la capacità della batteria e quindi le due versioni presentano un’autonomia differente.

Quanto costano Renault 4 E-Tech Electric e KIA EV3 in Italia? Il crossover francese parte da 29.900 euro, mentre quello coreano da 35.950 euro.