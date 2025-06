Leapmotor accelera in Europa: 600 punti vendita e assistenza già operativi

In meno di un anno, Leapmotor ha fatto quello che molti marchi ancora non sono riusciti a fare. Mettere radici profonde nel cuore dell’Europa. Il giovane brand cinese di veicoli elettrici ha raggiunto quota 600 punti vendita e assistenza attivi sul continente, confermando il suo posto tra i protagonisti più audaci della nuova mobilità sostenibile. Il piano di espansione, partito nella seconda metà del 2024, ha preso velocità grazie a partnership strategiche e all’ingresso in mercati chiave. L’obiettivo? Superare i 700 centri attivi entro la fine del 2025 nei paesi del G10 e nei principali mercati emergenti, costruendo una rete capillare e affidabile.

Una rete sempre più vicina ai clienti

, alla guida delle operazioni europee di Leapmotor International, racconta con entusiasmo: “Non si tratta solo di aumentare la nostra presenza. Vogliamo costruire un ecosistema EV davvero incentrato sul cliente, dove ogni possessore di un Leapmotor si senta seguito, supportato e valorizzato”.

Un’ambizione concreta, che si traduce in numeri e scelte precise: grazie alla rete in crescita, il tempo medio per raggiungere un punto vendita o assistenza scenderà sotto i 25 minuti, garantendo interventi rapidi, disponibilità di ricambi e un servizio a portata di mano. Un vantaggio reale per chi sceglie un veicolo elettrico e non vuole rinunciare alla tranquillità.

Sette nuovi mercati, la conquista continua

Intanto, Leapmotor continua a spingere sull’acceleratore: sette nuovi paesi sono entrati nella mappa europea del brand nelle ultime settimane. In Irlanda, il partner scelto è Gowan Auto, nome storico nell’importazione di marchi come. Dal prossimo settembre, gli irlandesi potranno guidare lao il versatile(disponibile sia 100% elettrico che in versione REEV ).

Ma il viaggio non finisce qui. Con l’appoggio del colosso Emil Frey Group, Leapmotor sbarca anche in Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia. E in Bulgaria, è SFA Automotive LTD, già forte nel mondo Stellantis, a guidare la distribuzione sempre con la city car T03 e il SUV C10 protagoniste. Con questa strategia, Leapmotor non sta solo vendendo auto. Sta costruendo fiducia, una relazione nuova con i clienti europei. E mentre l’Europa accelera verso il futuro elettrico, Leapmotor ha già preso la corsia di sorpasso.