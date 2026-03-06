Nuova Seat Arona, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e allestimenti

Per affrontare il traffico quotidiano, Seat Arona è pronta a dire ancora la sua grazie a un restyling che rinfresca il compatto SUV del marchio iberico. Dopo l’approdo della rinnovata Ibiza nelle concessionarie italiane, adesso tocca anche a lei con un prezzo di attacco di 22.350 euro. Come da tradizione, il suo punto forte è il saggio equilibrio fra una gamma di motori solida e pragmatica, dotazioni ricche e uno stile che non passa inosservato.

Come cambiano gli esterni

Osservando la nuova Arona si percepisce che i designer hanno cercato di lavorare con un’attenzione minuziosa ai dettagli del frontale. Il protagonista della scena è, senza dubbio, la nuova griglia esagonale che conferisce al muso una presenza più marcata, incorniciata da fari a LED ora più rastremati e contraddistinti da una firma luminosa finora mai vista.

Anche i fendinebbia sono stati riposizionati e integrati in un paraurti rivisito, mentre nella sezione posteriore fanno capolino i gruppi ottici a LED che completano un’immagine moderna e dinamica. Inoltre, per chi ricerca un po’ di sportività in più, l’allestimento FR mette a disposizione paraurti specifici, un doppio terminale di scarico e il celebre tetto a contrasto nelle tonalità Midnight Black o nel nuovo Manhattan Grey.

A bordo cresce la qualità

Passando all’ambiente interno, la percezione è quella di un salto di qualità notevole. I nuovi rivestimenti e il “dash pad" con finiture soft touch ben si sposano con un abitacolo che ha svoltato verso una digitalizzazione abbondante. Al centro della plancia, a seconda della versione, svetta un display dell’infotainment che può raggiungere i 9,2’’ se si sceglie il Navigation Pack, mentre dietro il volante il Seat Virtual Cockpit (da 8 o 10,25’’) garantisce tutte le informazioni di guida con grafiche altamente personalizzabili. Infine, il lato della connettività è supportato dal sistema Seat Full Link, che permette l’integrazione wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

I motori

Sotto il cofano, Seat ha operato delle scelte sagge e pragmatiche. La nuova Arona è proposta esclusivamente con motorizzazioni benzina TSI senza elettrificazione, con potenze che spaziano dai 95 ai 150 CV. La gamma si apre con il 1.0 TSI da 95 CV, ideale per la guida urbana, per passare al più brillante 1.0 da 115 CV (disponibile anche con l’apprezzato cambio automatico DSG a 7 rapporti) e culminare nel potente 1.5 TSI a 4 cilindri da 150 CV, riservato all’allestimento FR per chi non vuole rinunciare a prestazioni vivaci.

La sicurezza è affidata a una suite di ADAS completa: dal Lane Assist al sistema di rilevamento della stanchezza, fino alla guida assistita di livello 2 disponibile con il Safe & Driving Pack XL.

Listino prezzi

Un certo riguardo è stato rivolto al pubblico tricolore con la realizzazione della Black Edition. Questa versione specifica per il nostro mercato arricchisce l’allestimento Style con cerchi in lega da 18’’ Performance Machined, vetri posteriori oscurati e una dotazione tecnologica superiore che include il Virtual Cockpit da 10,25’’. Il listino della nuova Seat Arona parte da 22.350 euro per la versione d’attacco da 95 CV. La gamma sale poi gradualmente, toccando i 25.250 euro per la Black Edition e raggiungendo i 30.300 euro per la top di gamma FR con motore da 150 CV.

I prezzi nel dettaglio:

Arona 1.0 95 CV: 22.350 euro

Arona 1.0 95 CV Style: 24.400 euro

Arona 1.0 115 CV Style: 25.050 euro

Arona 1.0 115 CV Style DSG: 26.850 euro

Arona 1.0 95 CV Black Edition: 25.250 euro

Arona 1.0 115 CV Black Edition: 25.900 euro

Arona 1.0 115 CV Black Edition DSG: 27.700 euro

Arona 1.0 95 CV FR: 26.750 euro

Arona 1.0 115 CV FR: 27.500 euro

Arona 1.0 115 CV FR DSG: 29.250 euro