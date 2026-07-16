Zuckerberg e la vacanza in superyacht, polemica sulla crociera che inquina come 9.000 auto

Il fondatore di Facebook, oggi numero 1 del Gruppo Meta, sta spendendo cifre record per le sue vacanze su uno yacht. Dal viaggio inaugurale del marzo 2024 sino alla trasferta in Alaska, il superyacht Launchpad avrebbe affrontato quasi 100mila chilometri attraverso il Mediterraneo, l’Atlantico, i Caraibi, il Nord Europa e il Pacifico.

Il mega-yacht di 118 metri (387 piedi) costruito dal cantiere navale olandese Feadship nel 2024 presenterebbe un valore di oltre 260 milioni di euro. Può ospitare 26 ospiti e un equipaggio di 49 persone nel pieno confort. Il resort galleggiante attribuito al miliardario americano è stato paparazzato anche nei pressi dell’isola spagnola di Maiorca. In base a quanto appreso potrebbe avere consumato circa 5,3 milioni di litri di gasolio, per una spesa indicativa vicina ai 5,7 milioni di euro per spostare 14.300 tonnellate di anidride carbonica equivalenti alle emissioni annuali di Co2, ovvero quasi 9mila automobili.

Salpata verso i Caraibi

Nel marzo 2024 ha attraversato Gibilterra durante il suo primo viaggio transatlantico, facendo rotta verso Sint Maarten, nei Caraibi. Con i suoi 118 metri era ai tempi lo yacht più grande mai realizzato da Feadship. Ha poi attraversato i Caraibi, la Florida, il canale di Panama, la costa pacifica degli Stati Uniti, il Nord Europa, il Messico, il Costa Rica e l’Alaska. Va detto che Mark Zuckerberg non è l’unico a sposarsi su enormi yacht in giro per il mondo.

Di sicuro in un mondo che è, apparentemente, alla ricerca disperata di soluzioni per migliorare le condizioni ambientali, riducendo l’inquinamento la storia si tinge di contorni poco lucenti. Sono in atto delle restrizioni asfissianti in tante grande città per le vecchie auto termiche e poi c’è chi può raggiungere l’Europa in yacht, senza dover preoccuparsi dell’impatto negativo delle emissioni.

Nelle isole Baleari il fondatore di Facebook ha festeggiato la festa del papà e il settantesimo compleanno di suo padre Edward. La famiglia venne fotografata sull’isola e a bordo della nave, attrezzata per l’occasione con scivoli gonfiabili e altri giochi acquatici. Zuckerberg pubblicò sui social alcune immagini dei festeggiamenti familiari. Launchpad navigò tra Palma, Caló d’es Monjo e la penisola di Formentor.

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Polemiche senza fine

La Launchpad è dotata di una piscina con fondo mobile, un grande beach club e una terrazza privata con vasca jacuzzi. Il superyacht è spinto da quattro motori diesel da 3.900 kilowatt ciascuno. Il serbatoio può contenere 423.700 litri di carburante. Può affrontare senza patemi 5.250 miglia nautiche alla velocità di 14 nodi. Anche quando la nave è ferma, i generatori devono alimentare climatizzazione, piscine, cucine, illuminazione, ascensori, apparati elettronici, sistemi di sicurezza e servizi per gli ospiti, consumando altri milioni di litri di carburante.

Il confronto con il comparto auto è impietoso. L’Organizzazione marittima internazionale conferisce al diesel e al gasolio marino un fattore di conversione pari a 3,206 tonnellate di CO₂ per ogni tonnellata di carburante completamente bruciata. Dal suo lancio nella primavera 2024 Launchpad potrebbe avere immesso nell’atmosfera circa 14.300 tonnellate di anidride carbonica, l’equivalente delle emissioni di circa 9mila automobili, il che si traduce in un equivalente di oltre 4mila automobili all’anno.