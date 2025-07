Nuova Renault Twingo elettrica pizzicata su strada, ecco le foto spia

Renault punta molto sulla nuova Twingo elettrica la cui versione di produzione dovrebbe fare il suo debutto al Salone di Monaco che si terrà all’inizio del mese di settembre. La nuova city car elettrica punterà molto sul rapporto contenuti / prezzo dato che dovrebbe essere offerta sul mercato a meno di 20 mila euro. Sviluppata in Cina per far prima, sulla sua base nasceranno poi altri due modelli a marchio Dacia e Nissan. Intanto, lo sviluppo della piccola auto a batteria sta andando avanti ed un prototipo ancora camuffato è stato intercettato sulle strade francesi durante una sessione di test.

ISPIRATA ALLA PRIMA TWINGO

Anche se le pellicole coprono tutta la carrozzeria, le forme sono chiare anche perché abbiamo già visti i concept della nuova city car elettrica francese. Il nuovo modello presenta diversi richiami alla prima Twingo, ovviamente con un design rivisto in chiave moderna. Ci saranno, per esempio, anche i caratteristici fari tondi che emergono dal cofano. Da quello che si riesce ad intravedere, l’auto presenta maniglie delle portiere classiche, sia all’anteriore che al posteriore, e non la soluzione particolare vista nei concept. Inoltre, quella sorta di spoiler che incornicia il lunotto posteriore sembra meno esteso rispetto a quello visto sulle concept car. Le forme di massima sono comunque chiare e a settembre probabilmente scopriremo finalmente il design finale del modello di produzione.



Le foto spia non mostrano l’abitacolo ma il concept disponeva di una plancia con una forma cilindrica. Stile minimalista e schermo per la strumentazione oltre che un display centrale per il sistema infotainment. Da capire se questo schema sarà quello standard o se sarà solo ad appannaggio delle versioni top di gamma.

MOTORE E PREZZO

Informazioni ufficiali sul powertrain ancora non ce ne sono. Tuttavia, secondo quanto raccontano i colleghi francesi de L’Argus, la nuova Renault Twingo elettrica dovrebbe disporre di un motore da 85 CV alimentato da una batteria LFP di CATL con una capacità di circa 30 kWh che permetterà un’autonomia vicino ai 300 km secondo i ciclo WLTP. La city car elettrica sarà prodotta nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia. Il prezzo? Come detto si partirà attorno ai 20 mila euro. Secondo i colleghi francese i prezzi varieranno da 19.990 a 23.900 euro.