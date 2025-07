Dacia Jogger restyling sta arrivando: ecco le prime foto senza veli

Per la Dacia Jogger si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse foto spia dei muletti ancora camuffati intenti ad effettuare i test. Adesso, arrivano le prime immagini che mostrano la nuova Jogger senza alcun camuffamento. Come capitato pochi giorni fa per la Dacia Sandero restyling, anche in questo caso si tratta di foto scattate alla vettura intercettata mentre effettuava un servizio fotografico a Marsiglia, probabilmente in vista del lancio ufficiale che a questo punto sembra molto vicino. Insomma, il facelift sta arrivando e adesso abbiamo quindi l’opportunità di dare un’occhiata ad alcune delle novità estetiche in arrivo.

CAMBIA IL FRONTALE

La Jogger non condivide solo la location delle riprese con la Sandero. Infatti, anche le novità estetiche che saranno introdotte sono molto simili e riguardano prevalentemente il frontale che è stato ridisegnato. Per esempio vediamo che le forme dei fari sono le stesse ma troviamo una nuova firma luminosa. Rivista anche la mascherina che presenta una nuova grafica. Addio ai trattini bianchi sovrapposti per far spazio a piccoli quadrati sempre di colore bianco. Più in basso, il paraurti presenta prese d’aria e alloggiamenti dei fendinebbia rivisitati, elementi che richiamo i modelli Duster e Bigster.



Piccoli ritocchi al posteriore. Da quello che si può osservare, il paraurti e il portellone non sembrano essere cambiati. I, invece, dispongono di una. Le foto che arrivano dal set pubblicitario di Marsiglia permettono di intravedere anche l’abitacolo. Pare che lo, arrivando probabilmente ai 10 pollici come troviamo oggi su Duster e Bigster. Possibile che sulle versioni top di gamma della nuova Dacia Jogger arrivi anche una nuova strumentazione digitale con display da 7 pollici.Per quanto riguarda le motorizzazioni, pare che ci saranno alcune novità. In gamma ci sarà sempre la versionee sembra, ma lo scopriremo presto, che la nuova Jogger utilizzerà il rinnovato powetrain Full Hybrid da 155 CV in dotazione alla Bigster. Non mancheranno unitàche tanto piacciono, soprattutto in Italia.