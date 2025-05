Dacia Jogger restyling, contro alla rovescia: un render l'immagina così

Per la Dacia Jogger si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling che permetterà di dare una rinfrescata al look di questo modello e consentire di rimanere competitivo sul mercato ancora a lungo. Abbiamo già visto diverse foto spia che mostravano i muletti del restyling impegnati durante diverse sessioni di test su strada. Il leggero camuffamento presente soprattutto all’anteriore e su di una parte del posteriore ha permesso di capire che le novità estetiche si concentreranno prevalentemente in queste aree, sebbene non ci si debba attendere alcuna rivoluzione estetica ma solo un affinamento del look attuale. Come sarà davvero il facelift? I colleghi di Automobile-Magazine hanno provato ad immaginarsi come potrebbe essere la Dacia Jogger restyling con un render.

UN NUOVO VOLTO

Il facelift andrà a rafforzare la somiglianza con i modelli Duster e Bigster. La nuova Jogger avrà un nuovo “volto” grazie all’introduzione di fari con una nuova firma luminosa a Y, una griglia rivista e più sottile e una serie di ritocchi al paraurti. Complessivamente, le modifiche al frontale permetteranno di rendere anche un po’ più moderno il look della Jogger. Dietro sono attesi solo alcuni lievi ritocchi tra cui una nuova grafica per i gruppi ottici. Inoltre, non dovrebbero mancare nuove colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega dal design rivisto.

Secondo la ricostruzione dei colleghi francesi, anche l’abitacolo della Jogger sarà aggiornato con l’arrivo del restyling. In particolare, oltre ad una serie di piccoli affinamenti alla plancia, dovrebbe arrivare un nuovo sistema infotainment con schermo da 10 pollici al posto di quello da 8 pollici. Possibile che al posto della strumentazione tradizionale possa arrivare quella digitale, almeno per gli allestimenti top di gamma. Infine dovrebbero fare la loro comparsa gli accessori YouClip. Ovviamente, rimarrà sempre la possibilità di poter richiedere la Jogger nella versione a 7 posti.

NUOVO FULL HYBRID

L’attuale Dacia Jogger è oggi proposta con motorizzazioni benzina, GPL e Full Hybrid. Su Bigster è arrivato un nuovo e più potente Full Hybrid che Renault ha iniziato ad offrire anche all’interno della sua gamma. Sarà disponibile anche sulla rinnovata Jogger al posto di quello attuale? Possibile ma per saperlo bisognerà attendere la presentazione ufficiale. Quando arriva la nuova Dacia Jogger? Non c’è ancora una data precisa ma si parla del periodo autunnale per la presentazione ufficiale. Non rimane che attendere novità.

[Render: Automobile-Magazine]