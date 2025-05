Auto usate: cala il prezzo medio nel primo trimestre 2025. Giù elettriche e ibride

Il prezzo medio delle auto usate è in calo del 3,2% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. La situazione segna un decremento generale che colpisce tutto il mercato nel complesso, ma a sorprendere in negativo è in particolare il comparto delle auto elettriche e di quelle ibride, che fa peggio di benzina e diesel facendo segnare un declino in doppia cifra.

I dati sono stati diffusi da AutoScuot24 e si basano sull'andamento delle vendite di auto usate registrate dal gruppo sul proprio portale. A quanto si apprende, i prezzi delle auto usate nel primo trimestre hanno toccato un valore medio di 21.645 euro, facendo segnare un -3,2% rispetto ai primi tre mesi del 2024 e un -1,5% rispetto al trimestre precedente.

A risentire meno di questa tendenza al ribasso sono le auto a benzina, per le quali il calo è stato dell'1,2%. Meno bene, invece le auto diesel usate, che in un anno hanno lasciato sul terreno il 7,7% del loro valore medio, mentre si può parlare di un brusco e netto crollo per le auto elettriche e le ibride, le cui "performance" in rosso fanno segnare rispettivamente un -11,5% e un -11,1%.

Le considerazioni generali sembrano quindi mostrare un interesse sostanzialmente costante per le auto a benzina da parte degli automobilisti italiani, che rimangono perlopiù legati alle tecnologie di alimentazione tradizionale quando devono acquistare un veicolo usato.

I NUMERI IN DETTAGLIO

Osservando i numeri in dettaglio si scopre che le auto a benzina hanno avuto un prezzo medio di 23.390 euro, in calo, come detto, sia rispetto al primo trimestre del 2024, sia rispetto al trimestre precedente. Per le auto diesel il prezzo medio è invece di 17.820 euro, in calo del 2,1% se confrontato a quello dei tre mesi precedenti.

Guardando alle vetture elettrificate, per le auto elettriche usate il prezzo medio è sui 28.614 euro, in forte calo rispetto ad un anno fa e in calo del 2,1% anche se confrontato con il trimestre precedente. Le ibride hanno infine un prezzo medio di 31.890 euro nel mercato dell'usato e fanno registrare un calo del 2,2% anche rispetto agli scorsi tre mesi, oltre che in rapporto al primo trimestre dell'anno scorso.