Spa tinta di Rosso: Ferrari domina con una doppietta Hypercar e il successo in LMGT3

Ferrari continua a dettare il passo nel Campionato del Mondo Endurance FIA 2025, firmando la terza vittoria consecutiva nella stagione grazie al successo conquistato oggi nella 6 Ore di Spa-Francorchamps. A tagliare per prima il traguardo del circuito belga è stata la 499P numero 51, affidata al terzetto composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, confermando la competitività della Hypercar del Cavallino Rampante.

La gara, che ha attirato oltre 98.000 spettatori sugli spalti di Spa, ha visto anche il secondo posto della vettura gemella numero 50, condotta da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che era scattata dalla pole position. Con questo uno-due, Ferrari rafforza la leadership sia nella classifica Costruttori che in quella Piloti, mettendo pressione alle rivali a un mese dall’appuntamento clou della stagione: la 24 Ore di Le Mans, prevista per il 14-15 giugno 2025.

MICK, FIGLIOL PRODIGO

Il podio è stato completato dall’Alpine A424 numero 36, protagonista di una gara solida e per lunghi tratti in lotta per la vittoria. Alla guida, Mick Schumacher ha mostrato un passo competitivo, ma un pit stop non previsto nelle fasi conclusive ha compromesso le chance del team francese di salire più in alto.

Dietro, la Toyota GR010 Hybrid numero 8 ha chiuso in quarta posizione, seguita dalle due Cadillac del team Hertz Team Jota (numero 12 e 38), mentre BMW e Porsche non sono riuscite a impensierire le posizioni di vertice, relegandosi nelle retrovie della top ten.

NON SOLO HYPERCAR

Ma il trionfo Ferrari non si è fermato alla categoria regina. Nella classe LMGT3, la 296 GT3 di Vista AF Corse ha conquistato la prima vittoria stagionale grazie alla prestazione dell’equipaggio formato da François Hériau, Simon Mann e Alessio Rovera. La vettura numero 21 ha tagliato il traguardo con oltre 40 secondi di vantaggio sulla Ford Mustang di Proton Competition, in una sorta di moderna riedizione dello storico duello tra i due marchi.

A completare il podio la seconda Ferrari 296, sempre del team Vista AF Corse, capace di avere la meglio sull’altra Mustang in gara. Quinta l’Aston Martin numero 27, doppiata. Ferrari si presenta così a Le Mans, come la squadra da battere. Dopo due vittorie consecutive nella classica francese, il team italiano punta ora a scrivere un nuovo capitolo nella propria leggenda endurance.

LE CLASSIFICHE

Hypercar (Top 10)

Ferrari #51 – Ferrari AF Corse Ferrari #50 – Ferrari AF Corse (+4.229) Alpine #36 – Alpine Endurance Team (+5.148) Toyota #8 – Toyota Gazoo Racing (+32.760) Cadillac #12 – Cadillac Hertz Team Jota (+35.966) Cadillac #38 – Cadillac Hertz Team Jota (+45.357) Toyota #7 – Toyota Gazoo Racing (+46.022) Alpine #35 – Alpine Endurance Team (+52.011) Porsche #6 – Porsche Penske Motorsport (+1:01.871) BMW M #15 – BMW M Team WRT (+1:17.326)

LMGT3 (Top 5)