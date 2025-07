Incidenti stradali in Italia, crescono nel 2024: ancora troppi comportamenti scorretti

Il tema degli incidenti stradali è certamente molto delicato e le statistiche del 2024 preoccupano non poco dato che si registra un aumento degli incidenti e dei feriti. Rispetto al 2023 rimane invece stabile il dato delle vittime. Ancora troppi comportamenti scorretti alla guida con la “distrazione” che rimane sempre la causa numero uno di un incidente. Ma entriamo più nei dettagli e vediamo cosa racconta il rapporto Istat sugli incidenti stradali 2024.

PIÙ INCIDENTI NEL 2024

Veniamo ai numeri esatti. Stando a quanto comunicato, il numero di morti in incidenti stradali ammonta a 3.030 (-0,3% rispetto al 2023), quello dei feriti a 233.853 (+4,1%), per un totale di 173.364 incidenti stradali (+4,1%). Allarme monopattini. Il numero delle vittime cresce tra i conducenti e i passeggeri di motocicli, di monopattini e di autocarri, mentre diminuisce per le altre categorie. Più nel dettaglio, il rapporto Istat evidenzia che si contano 830 vittime tra i motociclisti (+13,1% rispetto al 2023) e 146 tra gli occupanti di autocarri (in aumento del 30,4%).



DOVE AVVENGONO GLI INCIDENTI?

Per quanto riguarda strettamente i monopattini elettrici, aumentano anche gli infortunati: il numero dei feriti sale a 3.751 e quello dei morti (entro i 30 giorni dall’incidente) a 23, cui si aggiunge 1 pedone (nel 2023 erano rispettivamente 3.195 e 21). Andando avanti, le vittime tra gli occupanti di autovetture scendono a 1.252 (-6,0% rispetto al 2023), tra i ciclomotoristi a 61 (-10,3%), tra i pedoni a 470 (-3,1%) e tra gli utenti di biciclette, anche elettriche, a 185 (in diminuzione del -12,7% rispetto al 2023 quando erano 212).

Secondo il rapporto, tra il 2023 e il 2024, gli incidenti e i feriti aumentano su tutte le tipologie di strade, soprattutto sulle autostrade (+6,9% incidenti, +7,0% feriti). Anche il numero delle vittime aumenta in maniera importante sulle autostrade (+7,1%), a fronte di un calo sulle strade urbane (-2,1%) e del leggero aumento su quelle extraurbane (+0,1%). Gli incidenti su autostrade e strade extraurbane aumentano anche nel confronto con il periodo pre-pandemia, cioè il 2019 (+4,0% e +2,7% rispettivamente).

LE CAUSE DEGLI INCIDENTI

Ne abbiamo accennato una all’inizio. I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Insieme, costituiscono il 37,8% delle cause (85.339 casi). I comportamenti di guida più sanzionati? L’eccesso di velocità dopo la sosta vietata e rappresenta il 34% del totale delle violazioni del codice della strada. In leggero calo le multe per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, a fronte di un aumento di quelle per mancato utilizzo del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida sotto l’effetto di stupefacenti, in lieve calo quelle per guida in stato di ebbrezza.

UN ALTO COSTO SOCIALE

Nel 2024 si sono verificati in Italia 173.364 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state, come detto, 3.030 e i feriti 233.853. Il costo sociale degli incidenti stradali con lesioni a persone? Calcolandolo con parametri aggiornati da Istat e ACI nel 2023, sulla base di quanto rilevato da Polizia Stradale, Polizia locale e Carabinier, ammonta a poco più di 18 miliardi di euro nel 2024 (quasi l’1% del Pil nazionale). Se si aggiungono anche i costi legati ai sinistri con soli danni alle cose (circa 4,4 miliardi di euro stimati da ANIA), si arriva a circa 22,6 miliardi di euro.