Locauto offre un noleggio auto semplice, veloce e conveniente

Se si è reduci da un’esperienza di noleggio non positiva durante l’ultima estate, e per la prossima volta si punta a un noleggio auto più semplice, più veloce e più conveniente, si potrebbe prendere in considerazione la proposta di Locauto, compagnia di autonoleggio italiana con un’esperienza nel settore pluridecennale.

Uno dei principali punti di forza del noleggio auto con Locauto è lo Smart check-in, servizio che permette di ritirare il veicolo prenotato molto più velocemente rispetto alla maggior parte delle altre compagnie. Velocità che fa rima con semplicità e convenienza, anche grazie all’opzione Deposito Zero, grazie alla quale non vi è alcuna trattenuta sulla carta di credito al momento del ritiro dell’auto.

I servizi Smart Check-In e Deposito Zero di Locauto

Per un’esperienza di noleggio semplice, veloce e sicura, Locauto propone ai suoi clienti il servizio Smart Check-In. Gli utenti che lo richiedono potranno collegare la loro prenotazione al profilo e associare una carta di credito al noleggio: nella data esatta del ritiro, gli stessi viaggiatori potranno recarsi direttamente al parcheggio, evitando così il banco di noleggio, per poi firmare il contratto in digitale e salire sull’auto. Vi confermiamo che tale servizio è richiedibile anche da smartphone tramite l’area personale MyLocauto.

Riguardo invece al concetto di convenienza, al di là delle tariffe giornaliere concorrenziali, Locauto offre il Deposito Zero, vale a dire l’opzione che permette di noleggiare un’auto senza deposito cauzionale. Ciò vale noleggiando un’auto sia online o tramite app, sia via call center o direttamente presso il desk.

Tra le altre cose, l’iscrizione al programma fedeltà MyLocauto consente di beneficiare di uno sconto fino al 20%. La registrazione di un nuovo account è gratuita e avviene tramite la pagina iniziale del sito ufficiale di Locauto. Trovate maggiori informazioni al link che segue, con cui verrete reindirizzati alla home page di locautorent.com.

