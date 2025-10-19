Lamborghini Urus: con il kit Largenda di Larte diventa ancora più esclusiva

Larte Design è un’azienda specializzata nel ridisegnare auto ad alte prestazioni e la sua ultima creazione dona un nuovo aspetto alla Lamborghini Urus, descritta dall’azienda stessa la prima collaborazione con la Casa di Sant’Agata Bolognese.

Meccanicamente parlando non ci sono modifiche, non vengono aggiunti cavalli e probabilmente non andrà più veloce ma una cosa è certa: si farà notare di più tra la folla.

“Con il progetto sulla Urus, il nostro intento era quello di enfatizzarne le proporzioni e la presenza", ha affermato il capo design di Larte, Brano Markus.

Esteticamente questo ultimo progetto di Larte aggiunge al frontale nuovi archi passaruota in fibra di carbonio. Si trova poi un nuovo inserto anche sul parafango anteriore, riempiendo uno spazio che nel design originale era stato lasciato vuoto. A completare la sezione frontale della vettura si trovano poi nuove calotte degli specchietti in fibra di carbonio e nuove modanature sulle portiere anteriori.

Le stesse modanature proseguono anche sulle portiere posteriori con un risultato piuttosto elaborato che sembra funzionare. Ci sono due spoiler: uno nella parte superiore del portellone e uno alla base del lunotto che completano il pacchetto, combinati a estensioni dei passaruota posteriori che riprendono quelli anteriori.

Su questa vettura sono poi stati aggiunti un caratteristico paraurti posteriore Larte, con abbondante uso di fibra di carbonio, e anche un nuovo diffusore. Si trovano inoltre aggiuntivi fanali di stop per firmare inequivocabilmente la creazione di Larte.

Un cofano in fibra di carbonio dal design ancora più audace, caratterizzato da ampie prese d’aria, insieme a un paraurti anteriore dal profilo tagliente, ridefiniscono completamente il frontale del SUV. In totale, il kit comprende 18 nuovi componenti, la maggior parte dei quali realizzati in fibra di carbonio a vista. Tuttavia, è possibile optare per materiali compositi e finiture lucide, opache o in tinta con la carrozzeria. Come da tradizione Larte, tutti i componenti sono omologati TUV, garanzia di qualità costruttiva e durata nel tempo.

I cerchi bicolore nero e oro, creati appositamente per il pacchetto Largenda, uniscono leggerezza e design aggressivo, perfettamente allineato con lo stile deciso e sportivo del resto dell’auto.

Per chi desiderasse qualcosa di ancora più esclusivo poi, Larte offre configurazioni personalizzate, finiture abbinate ai colori desiderati, altre opzioni di cerchi e sistemi di illuminazione diversi. Sono accettati ordini da tutto il mondo. Il kit Largenda è pensato per le Lamborghini Urus S e Performante prodotte tra il 2023 e il 2025.

Montano entrambe il V8 Biturbo da 4,0 litri di Lamborghini, capace di erogare 657 CV. Di serie si raggiungono i 305 km/h di velocità e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi.

Tra le modifiche standard introdotte sulle versioni S e Performante figurano una nuova taratura delle sospensioni, l’adozione di molle elicoidali ad altezza fissa in sostituzione delle sospensioni pneumatiche e la rimozione delle modalità di guida off-road, ora sostituite da pneumatici stradali Pirelli P Zero Trofeo R.

Per quanto riguarda il prezzo del Kit, Larte non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali, ma è lecito aspettarsi una cifra piuttosto elevata, da sommare al già importante prezzo di partenza della Urus Performante, che parte da circa $275.000.