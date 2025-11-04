Toyota, ad ottobre primo marchio in Italia per vendite ai privati: continuano gli incentivi a novembre

Toyota continua a portare avanti la sua strategia di crescita che sta dando ottimi risultati anche in Italia. Il mercato auto italiano ad ottobre 2025 ha chiuso con un calo dello 0,6%. Nello stesso periodo, Toyota con un totale di 10.728 unità, raggiunge una quota dell’8,5% (+0,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno) confermandosi al vertice della classifica delle vendite ai privati con 6.952 unità. Da inizio anno Toyota migliora complessivamente la sua quota, adesso al 7,8% con una crescita di 0,1 punti percentuali rispetto ai primi dieci mesi del 2024.

LEADERSHIP NEL MERCATO DELLE FULL HYBRID

Contestualmente, in Italia la casa automobilistica giapponese consolida la leadership sul mercato Full Hybrid con un una quota del 44% e nel mercato elettrificato più ampio (considerando le motorizzazioni ibride, Plug-in ed elettriche) con una quota del 25% nel mese e da inizio anno. E parlando dei modelli di maggiore successo, ad ottobre 2025 Yaris Cross diventa la seconda auto più venduta in Italia mentre cresce ancora la leadership di Toyota nelle varie regioni italiane.

Ad ottobre Toyota è il primo brand in ben 5 Regioni – Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Veneto mentre sono salite a 25 le città dove il marchio è in testa alle vendite: Roma (con una quota del 16%), Milano, Firenze, Bologna, Verona, Prato, Bergamo, Cremona, Ferrara, Modena, Cagliari, Monza, Viterbo, Caserta, Sondrio, Reggio Calabria, Rimini, Novara, Trieste, Pavia, Padova, Pordenone, Varese, Venezia e Vercelli.

CONTINUANO GLI INCENTIVI

I risultati di ottobre confermano il successo delle nostre proposte di prodotto, multitecnologiche e commerciali che intendiamo continuare a rafforzare e rendere più accessibili. Per questo abbiamo deciso di prolungare anche a novembre la campagna di incentivi lanciata a settembre, per agevolare una transizione tecnologica che, a nostro avviso, ha bisogno di sostegno in tutte le sue forme, Full Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrico puro.

Così si è espresso Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. Ricordiamo che la campagna di incentivi di Toyota era stata lanciata a settembre e permette di accedere ad uno sconto compreso tra 4.000 euro e 8.000 euro a seconda del modello. Non solo elettriche perché l’iniziativa della casa automobilistica è valida pure per le sue Full Hybrid e Plug-in. Il bonus è comunque legato alla permuta o alla rottamazione di una vecchia vettura.