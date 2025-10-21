Nuova Alfa Romeo Tonale, al via gli ordini: tutto su allestimenti e prezzi. Si parte da 39.850 euro

Per la nuova Alfa Romeo Tonale restyling si aprono ufficialmente gli ordini. Il nuovo SUV era stato presentato circa una settimana fa. Adesso, la casa automobilistica ha dato il via alla fase commerciale, aprendo gli ordini e comunicando i nuovi prezzi. Andiamo quindi a scoprire gli ultimi dettagli di Alfa Romeo Tonale 2026.

CARATTERISTICHE E MOTORI

Prima di vedere allestimenti e prezzi, ricapitoliamo rapidamente alcune delle principali caratteristiche della nuova Tonale 2026. Per quanto riguarda il design, il restyling ha introdotto novità soprattutto a livello del frontale per rendere il look della nuova Tonale 2026 più sportiveggiante e moderno. Per esempio, davanti troviamo il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle storiche 33 Stradale e GT 2000 e anche il tribolo è stato rivisto. Ridisegnato anche il paraurti dove le prese d’aria inferiori richiamo adesso quelle della nuova Junior. All’interno dell’abitacolo, oltre alla disponibilità di nuovi rivestimenti, Alfa Romeo ha rivisto la console centrale. Abbiamo poi la strumentazione digitale con il classico design a “Cannocchiale" da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici.

Nuova Alfa Romeo Tonale restyling viene proposta con tre differenti motorizzazioni: il 1.6 Diesel da 130 CV con cambio automatico a 6 rapporti e trazione anteriore, il 1.5 Hybrid da 175 CV con cambio automatico a 7 rapporti e trazione anteriore, e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV con trazione integrale elettrificata e fino a 61 km di autonomia in modalità solo elettrica.

ALFA ROMEO TONALE 2026: ALLESTIMENTI

Nuova Alfa Romeo Tonale restyling sarà proposta negli allestimenti base (chiamato semplicemente Tonale), Sprint, Ti e Veloce. A questi si aggiunge l’edizione di lancio Milano-Cortina 2026 che celebra la partnership di Alfa Romeo con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La dotazione di serie del SUV sin dall’allestimento base include, tra le altre cose, fari Full LED anteriori e posteriori e cerchi da 17 pollici. Gli interni propongono sedili in tessuto nero e Scuba con logo “Biscione” sullo schienale, cuciture a contrasto Biscotto sulla plancia e sui pannelli porta e il volante sportivo in pelle. Abbiamo poi il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il sistema di infotainment Alfa Connect con display da 10,25 pollici con mirroring Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre ai servizi connessi.

Ci sono poi il sistema keyless, climatizzatore automatico bi-zona con sensore di qualità dell’aria, sedili posteriori frazionabili 60/40 con bracciolo e passaggio per gli sci, retrovisore interno elettrocromico e specchi esterni ripiegabili elettricamente. Non mancano nemmeno diversi ADAS tra cui il Cruise Control Adattivo, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Keeping Assist e il Driver Attention Monitoring.

PREZZI

Quanto costa la nuova Alfa Romeo Tonale 2026 in Italia? I prezzi partono da 39.850 euro. Di seguito il completo listino del nuovo SUV.