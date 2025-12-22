Fino al 6 gennaio la 33 Stradale è in esposizione al Museo Alfa Romeo di Arese

L’Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar da 620 CV (nella versione endotermica) o da 750 CV (nella versione elettrica), torna in Italia nel Museo Alfa Romeo di Arese (Milano). Sarà in mostra fino al 6 gennaio 2026 in un’area dedicata della sezione Timeline del museo. Per il pubblico si tratta di una nuova occasione per ammirare da vicino una delle più affascinanti creazioni contemporanee del marchio Alfa Romeo dopo il lancio del 30 agosto 2023.

Un’opera d’arte in movimento

Il modello esposto ad Arese è uno dei 33 esemplari prodotti, un numero che richiama il nome della supercar, ma anche la mitica 33 Stradale degli anni Sessanta e la Tipo 33 da competizione. Ogni vettura è realizzata secondo un processo artigianale di altissimo livello, come da tradizione del progetto BottegaFuoriserie.

Le prestazioni della nuova 33 Stradale sono affidate a un motore V6 biturbo da 3 litri, capace di sviluppare una potenza di 620 CV. L’unità termica è abbinata a un cambio a doppia frizione e otto rapporti e alla trazione posteriore, con un differenziale elettronico a slittamento limitato. Questa configurazione, derivata direttamente dalla meccanica della Maserati MC20, permette alla supercar di scattare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e di raggiungere una velocità massima di 333 km/h. La dinamica di guida è ulteriormente personalizzabile grazie a due modalità (Strada e Pista).

In alternativa alla versione endotermica, la 33 Stradale è proposta anche in versione completamente elettrica, con un powertrain da 750 CV e un’autonomia stimata in 450 km/h secondo il ciclo WLTP. Ogni esemplare è costruito attorno a una monoscocca in fibra di carbonio con telai in alluminio, mentre il tetto e le porte a farfalla sono realizzati con una struttura composita sviluppata per offrire maggiore rigidità e sicurezza.

Un tour di successo

Il tour nordamericano appena concluso ha visto la supercar Alfa Romeo farsi notare in alcuni dei contesti più prestigiosi del panorama automobilistico internazionale. Il debutto è avvenuto durante la Monterey Car Week 2025, con partecipazioni importanti a eventi come Motorlux, Hagerty House, The Quail e sul celebre circuito di Laguna Seca. La vettura è stata poi ospitata al Petersen Automotive Museum di Los Angeles e in occasione della mostra Macchinissima. Infine la vettura ha partecipato al 2025 Concours at Wynn di Las Vegas, al Los Angeles Motor Show e ad Art Basel, consolidando l’immagine globale del modello.

La presenza al museo di Arese

Il rientro al Museo Alfa Romeo di Arese assume un significato particolare anche per il luogo che lo ospita. Riaperto al pubblico dieci anni fa, il museo è articolato in tre sezioni tematiche, intitolate Timeline, Bellezza e Velocità. Ogni area racconta un frammento dell’identità Alfa Romeo attraverso modelli iconici, prototipi e contenuti multimediali. La presenza della 33 Stradale si inserisce in questo racconto come simbolo di continuità tra eredità storica e visione contemporanea di Alfa Romeo.

Fino al 6 gennaio sarà anche possibile visitare la mostra temporanea intitolata “Colore”, che rappresenta l’ultimo capitolo di un percorso dedicato alle sfumature del rosso, da sempre tinta emblematica per Alfa Romeo. I visitatori interessati a prenotare visite guidate o a ottenere maggiori informazioni possono consultare il sito ufficiale del Museo Alfa Romeo.