Alfa Romeo trionfa alla 1000 Miglia 2025

L’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929 condotta da Vesco-Salvinelli ha vinto la 100 Miglia 2025, l’edizione numero 43 della rievocazione storica della leggendaria 1000 Miglia.

L’arrivo è avvenuto sabato nel consueto punto di partenza e di arrivo della manifestazione all’altezza dei giardini del Rebuffone di Viale Venezia a Brescia. Dietro l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport di Vesco e Salvinelli si sono piazzate altre due vetture del Biscione, l’Alfa Romeo 6C 1500 SS dell’equipaggio argentino Erejomovich – Llanos, che ha conquistato il secondo posto, e l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato di Tonconogy – Ruffini arrivata terza.



Alfa Romeo ha conquistato quindi le tre piazze del podio per una storica tripletta che rafforza il legame tra il marchio italiano e la Mille Miglia. Oltre alle Alfa, la pattuglia di vetture schierata da Stellantis Heritage includeva pure diversi modelli FIAT e Maserati, tutti in grado di completare la gara di regolarità riservata ai veicoli che hanno corso la 1000 Miglia di velocità o che sono stati prodotti nello stesso intervallo di tempo in cui si disputava la competizione, cioè tra il 1927 e il 1957.

TRA PASSATO E FUTURO DELL’AUTOMOBILE ITALIANA

Particolare successo presso il pubblico è stato riscosso dall’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 proveniente dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese, un modello gradito dai gentlemen driver negli anni ’50 che è stato portato all’evento dal team di Luna Rossa. Entusiasmo ha riscosso anche la Fiat 600 del 1955, modello simbolo del boom italiano degli anni ’60 che solitamente è custodito presso il Centro Storico Fiat di Torino.

La 1000 Miglia 2025 ha visto la presenza dell’affascinante Maserati A6 GCS/53 appartenente ad un collezionista privato. Per quanto riguarda invece gli altri modelli Stellantis presenti, si è registrata la presenza di Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia Quadrifoglio Super Sport e nuova 33 Stradale. A questi si sono aggiunte la Fiat 600 Hybrid e l’elettrica Abarth 600e, oltre alle Maserati GranCabrio 490, GranTurismo Trofeo e Grecale Trofeo.