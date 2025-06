Alla 1000 Miglia l’inizio della collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa

È iniziata oggi da Brescia la quarantatreesima edizione della 1000 Miglia e a catturare l’attenzione è stata sicuramente Alfa Romeo con diverse novità. Innanzitutto, la partecipazione alla gara con la 1900 Super Sprint del 1956, che sarà guidata dal team Luna Rossa per celebrare l’avvio della partnership tra le due aziende in vista della 38° America’s Cup, in programma nel 2027 nel Golfo di Napoli. Inoltre l’edizione di quest’anno è anche l’occasione per presentare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

La partecipazione dell’Alfa Romeo 1900 Super Sprint

Tra le protagoniste di questa edizione della 1000 Miglia c’è sicuramente l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint. L’auto, che appartiene alla collezione Stellantis Heritage e normalmente custodita al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, è considerata una delle auto più iconiche degli anni Cinquanta, tanto da rappresentare il simbolo di quell’epoca.

Collaborazione non solo di filosofia aziendale, ma anche tecnica con il team di Alfa Romeo e quello di Luna Rossa che lavoreranno congiuntamente in diversi settori, tra cui l’analisi dei dati, la gestione delle prestazioni e l’utilizzo di materiali innovativi per sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate. Se per la prossima America’s Cup bisognerà attendere ancora un bel po’, la 1000 Miglia appena iniziata può essere considerata un assaggio delle capacità tecniche dei due marchi.



La nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Ilche ha preso parte alla 1000 Miglia con l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint è guidato dallo Skipper e Team Director Max Sirena ed è composto da Vittorio Bissaro, Jacopo Plazzi, Umberto Molineris, Ruggero Tita, Rocco Falcone, Guido Gallinaro, Giulia Conti, Alice Linussi, Maria Vittoria Marchesini e Sara Paesani.

L’edizione 2025 della 1000 Miglia sarà ricordata anche per la presentazione al pubblico della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, la fuoriserie prodotta in soli 33 esemplari e realizzata – come la 1900 Super Sprint in gara – con la collaborazione di Carrozzeria Touring Superleggera. Un tributo contemporaneo alla vettura nata dalla leggendaria Tipo 33 da competizione e considerata una delle auto più belle di sempre.

Il percorso della 1000 Miglia



Il percorso della Mille Miglia 2025 ricalca il tradizionale tracciato “a otto” ispirato alle prime edizioni della gara. La manifestazione, che si svolge su un percorso di oltre 1900 chilometri, attraverso l’Italia (anche se di fatto non scende oltre Roma). Dopo la partenza da Brescia e i controlli della punzonatura in Piazza della Vittoria, le oltre 400 vetture provenienti da 29 Paesi, proseguiranno per il Lago di Garda, Verona, Ferrara e San Lazzaro di Savena. Nei giorni successivi si affronteranno le salite della Raticosa e della Futa, l’arrivo a Roma al tramonto, e il ritorno al nord passando da Orvieto, Arezzo, San Marino e Cervia–Milano Marittima, fino al gran finale a Brescia sabato 21 giugno. Gli appassionati potranno seguire l’evento in live streaming sul ufficiale della manifestazione.