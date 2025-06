Offerta Peugeot 2008: benzina, ibrida o elettrica. Scegli quella che vuoi, la rata è la stessa

Il segmento B è il più importante in Italia, quello dove si danno battaglia molti modelli. Tra i B-SUV, uno dei protagonisti è certamente la Peugeot 2008 che nei primi 5 mesi dell’anno ha totalizzato 10.721 immatricolazioni (fonte UNRAE). Si tratta di un modello interessante dato che è proposto con diverse opzioni di motorizzazioni: non solo benzina ed ibrido ma pure in versione 100% elettrica. Grazie a questa scelta, la casa automobilistica punta a voler accontentare davvero tutte le diverse esigenze di mobilità della sua clientela.

BENZINA, IBRIDO ED ELETTRICO

Facciamo un riepilogo veloce delle sue principali caratteristiche. Peugeot 2008 misura 4.304 mm lunghezza x 1.987 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.605 mm. Alla base della gamma abbiamo la PureTech 100: motore turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri di cilindrata da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione PureTech 130: motore turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri da 130 CV con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Per chi cerca l’ibrido, Peugeot 2008 offre la motorizzazione Hybrid 145: motore 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con integrato al suo interno un’unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema 145 CV (tecnologia Mild Hybrid).

Al vertice della gamma c’è la Peugeot e-2008 (100% elettrica) con motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia di poco più di 400 km. I prezzi? Da 26.800 euro il modello a benzina, da 31.020 euro quello ibrido e da 39.100 euro quello elettrico.

LA RATA É SEMPRE LA STESSA

Peugeot intende agevolare i suoi clienti che voglio acquistare la 2008 e lo fa attraverso delle offerte finanziamento che mettono sullo stesso livello le diverse motorizzazioni. Benzina, ibrido o elettrico? Si può scegliere con il motore che si vuole, la rata è la stessa, l’anticipo è molto simile in tutti i casi, e anche la rata finale è simile. Insomma, non ci sono più scuse per non scegliere l’elettrico proprio perché Peugeot lo vuole democratizzare, e lo fa senza “trucchi". Ma l’elettrico non costa di più? Vero, a listino la Peugeot e-208 costa di più ma se guardiamo il finanziamento la rata è la stessa. Anche l’anticipo è molto simile a quello delle altre versioni e la rata finale è praticamente identica a quella della motorizzazione Hybrid.

Facciamo alcuni esempi? Peugeot 2008 PureTech 100 Style si potrà avere pagando 35 rate da 119 euro. Anticipo di 5.380 euro e rata finale di 16.336 euro. Stessa rata anche per la Peugeot 2008 Hybrid 145 Style. In questo caso l’anticipo sale a 6.652 euro, mentre la rata finale è pari a 19.811 euro. Condizioni molto simili anche per la Peugeot e-2008 Style. Sempre 119 euro per ognuna delle 35 rate da pagare. Primo canone anticipato di 6.661 euro e valore di riscatto pari a 20.069 euro. Insomma, un’offerta che mette sullo stesso piano tutte le motorizzazioni della Peugeot 2008, permettendo di scegliere liberamente il modello benzina, ibrido ed elettrico in base alle proprie necessità, sapendo che la rata è sempre uguale e che le condizioni economiche complessive sono molto simili tra loro.

…In collaborazione con Peugeot