Zeekr X, svelati gli interni del nuovo SUV progettato in Svezia

Il brand cinese, nato nel 2021, è specializzato in auto elettriche e punta a ritagliarsi uno spazio crescente nel Vecchio Continente. Per farlo ha presentato una gamma di veicoli interessante. La prima a essere stata lanciata è la 001 dopo un discreto successo sul mercato locale. Nel 2022 Zeekr ha immatricolato 71.941 Zeekr 001 in circa 330 città in Cina. In seguito è arrivata la 7X, venduta a 54.100 euro in Italia, e ora è il turno della X.

Sviluppata e progettata a Göteborg, sede storica di Volvo, il SUV è costruito sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, la stessa di Smart #1 e Volvo EX30. Batterie da 49 e 69 kWh, autonomia fino a 446 km nel ciclo WLTP e, nella versione più potente la X copre lo 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. A sorprendere è l’estetica con linee tese e spigolose, con un piccolo lunotto posteriore.

L’analisi dell’abitacolo

Grazie al tetto panoramico gli interni donano una sensazione di spazio. L’ambiente è curato e ben rifinito, sfoggiando un equipaggiamento di alto profilo. Il nuovo SUV compatto di segmento C presenta una plancia minimal, in cui spicca uno schermo da 14,6", centro di comando dell’auto. Gli occupanti possono andare a gestire tutte le principali funzioni, dall’infotainment alla climatizzazione, ricevendo le info necessarie.

Con Apple CarPlay e Android Auto sono soddisfatte le esigenze di tutti, e a sostegno di una scelta tecnologica avanzata, al centro della plancia c’è l’head-up display, oltre al quadro strumenti digitale da 8,8" per il guidatore. Lo scherzo sottile è integrato direttamente sul piantone dello sterzo. Una soluzione stile monoposto di Formula 1 che permette comode regolazioni insieme al movimento del volante. L’obiettivo è quello di trasmettere una visibilità impeccabile in tutte le fasi di guida. La forma appiattita dello sterzo, nella parte superiore e inferiore, contribuisce a migliorare la lettura delle informazioni.

Pochi tasti fisici

Gli unici pulsanti a bordo sono quelli sul volante. Una scelta che rende necessaria una grande familiarità coi comandi touch. La sensazione è quella di un ambiente di un veicolo premium, arricchito da tessuto ed ecopelle su plancia, sedili e pannelli porta. I materiali offrono un look moderno e in linea anche con il design futuristico della carrozzeria. Le superfici risultano morbide al tatto e trasmettono una sensazione di qualità con ottimi accostamenti cromatici.

L’auto a ruote potrebbe essere ideale per la città, ma anche per avventurose gite fuori porta. Grazie a un passo generoso di 275 cm, la Zeekr X vanta una discreta abitabilità anche per i passeggeri posteriori. Il pianale completamente piatto favorisce la distensione delle gambe. Il bagagliaio posteriore ha una capacità che varia da circa 370 litri fino a oltre 1.100 litri abbattendo il divano. Inoltre, c’è spazio anche nel vano anteriore, ma solo per oggetti piccoli. La vettura è commercializzata in tre differenti versioni: