Mercedes-AMG SL, il restyling prende forma: ecco cosa cambia

Per la Mercedes-AMG SL si sta avvicinando il momento di ricevere un restyling. La roadster era stata svelata a ottobre 2021 e quindi è pronta per un facelift che consentirà a questo modello di continuare ad essere competitivo sul mercato. I test su strada sono già in corso dato che un muletto è stato intercettato sulle strade innevate nel Nord Europa. Come sappiamo, in questo periodo dell’anno diverse case automobilistiche portano le loro nuove vetture ad effettuare i test invernali, per collaudare la meccanica in condizioni climatiche particolarmente sfidanti.

ECCO COME CAMBIA

Il muletto delle foto spia mostra un camuffamento concentrato prevalentemente all’anteriore, cioè dove arriveranno le più importanti novità di design. Non bisogna attendersi rivoluzioni ma solo affinamenti. A quanto possiamo notare fino a questo momento, arriveranno fari dotati della nuova firma luminosa a stella, presente su tutte le ultime vetture della casa automobilistica tedesca. Inoltre, arriveranno una nuova e più grande griglia, oltre ad un paraurti rivisto nel design. Per il resto non sembrano esserci particolari e ulteriori novità. Possiamo comunque aspettarci che alla fine arrivino alcuni ritocchi anche al paraurti posteriore oltre a gruppi ottici dotati sempre della firma luminosa a stella. Trattandosi di un restyling, inoltre, è probabile che arrivino nuove colorazioni e cerchi in lega dall’inedito design.

Nei prossimi mesi sulle novità estetiche della Mercedes-AMG SL è possibile che ne sapremo di più. E gli interni? Le foto spia permettono di intravedere che anche l’abitacolo è camuffato con teli e questo porta a pensare che ci saranno novità. Probabilmente, arriverà un aggiornamento di tecnologia con l’introduzione dell’ultima generazione del sistema MBUX.

MOTORI

Ancora non ci sono informazioni precise ma trattandosi di un facelift è difficile pensare che arrivino importanti novità lato motori. Probabile che l’attuale gamma con unità a 4 e 8 cilindri sia mantenuta. Tuttavia, potrebbero esserci alcuni aggiornamenti per migliorare prestazioni ed efficienza. Rimarrà anche la versione Plug-in? Lo scopriremo al momento della presentazione del restyling della roadster tedesca. Non rimane che attendere novità.