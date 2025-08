Ferrari 288 GTO, ecco il restomod che rende omaggio al passato

Tra le Ferrari più iconiche di sempre, la 288 GTO occupa un posto speciale nel cuore di appassionati e collezionisti. Nata a metà degli anni Ottanta è considerata una delle espressioni più pure della filosofia sportiva del Cavallino Rampante. Nonostante questo status leggendario, da Maranello non è mai stato intrapreso un progetto per realizzarne una versione moderna. Ci ha pensato Manifattura Automobili Torino (MAT) in collaborazione con ZeroACento Automobili, realizzando la 273 Potenza, la 288 GTO basata sulla Ferrari F8 Tributo.

273 Potenza: un esemplare unico per rendere omaggio alla 288 GTO

Alla base della 273 Potenza c’è la meccanica della Ferrari F8 Tributo, ma l’estetica è stata completamente rivoluzionata. Tutti i pannelli della scocca sono nuovi, costruiti in fibra di carbonio con una finitura rosso trasparente che richiama l’eleganza delle hypercar di marchi come Pagani e Koenigsegg. Il frontale è dominato da un nuovo paraurti con quattro luci diurne LED quadrate, una presa d’aria più aggressiva e un cofano dotato di ampie feritoie per il raffreddamento. Completano il look i cerchi a cinque razze con attacco centrale rosso.

Sul posteriore i gruppi ottici della F8 sono stati mantenuti, ma tutto il resto è stato rivisitato. Il cofano motore, i parafanghi posteriori, il diffusore e il paraurti sono stati realizzati in carbonio scuro, con lo scarico in titanio che richiama l’approccio da auto da collezione pensata per essere guidata.

All’interno, l’abitacolo è stato ripensato per evocare l’anima analogica della 288 GTO. Il tunnel della trasmissione è stato ridisegnato, con una nuova leva del cambio. Il cruscotto è stato modificato per richiamare la disposizione e lo stile delle vetture anni Ottanta, ma con elementi attuali come il pannello dei comandi per il climatizzatore. Dal punto di vista tecnico il V8 biturbo da 3,9 litri della F8 Tributo è stato potenziato per superare la soglia degli 800 CV.

È difficile immaginare come sarebbe stato un omaggio ufficiale alla 288 GTO firmato Ferrari, ma molti appassionati hanno apprezzato il progetto 273 Potenza, riconoscendogli la capacità di sintetizzare la cultura del design italiano.