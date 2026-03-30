Il marchio cinese ZXMoto sbarca in Italia: 13 modelli in arrivo

Il mercato italiano delle moto si prepara ad accogliere un nuovo marchio. Si tratta di ZXMoto, brand cinese fondato nel 2024 da Zhang Xue, già fondatore di Kove (il brand che in pochi anni ha inciso molto sul mercato delle moto rally e adventure di provenienza cinese). Dopo la sua uscita da Kove, Zhang Xue ha costruito un nuovo progetto (che porta nel nome le sue iniziali) che ha fatto il suo debutto in occasione di EICMA 2025. Ora è arrivata l’ufficialità che Padana Sviluppo, azienda bresciana già importatore esclusivo di Kymco, CFMoto, Voge e Yadea con una rete di circa 1.000 rivenditori e officine autorizzate, ha firmato un accordo pluriennale per l’importazione e la distribuzione esclusiva in Italia dei prodotti ZXMoto.

La gamma ZXMoto

Il debutto mondiale di ZXMoto in occasione di EICMA 2025 ha visto la presentazione di una gamma articolata intorno a 13 modelli. La proposta prevede moto sportive (500RR con quattro cilindri da 470 cc e 84 CV, 820RR con tre cilindri da 819 cc e 135 CV nella versione base fino a 150 CV nella RS), naked (820R e 500F), adventure (820ADV), rally (450 Rally ispirata alla Dakar), cross (MX250 e MX450), enduro (ZX300 e ZX350) e la cruiser 600V con bicilindrico a V da 578 cc. Una varietà di tipologie di motore (tre cilindri, quattro cilindri, V2 e monocilindrico, fino ai due tempi delle enduro) che ha sorpreso molti per un marchio al suo primo anno di vita.

Sul fronte delle tempistiche di arrivo in Italia, Padana Sviluppo non ha ancora comunicato listini né modelli specifici. La 500RR dovrebbe essere la prima a raggiungere le concessionarie entro fine 2026, mentre la parte più significativa della gamma è attesa nel corso del 2027, dopo il completamento delle omologazioni necessarie per la vendita delle moto sul mercato europeo.