ZXMOTO debutta a EICMA 2025 con una gamma da 13 modelli

Sono tante le novità che in questi giorni vengono presentate a Milano in occasione di EICMA 2025. Abbiamo avuto modo di raccontare dei quattro modelli Lambretta, del primo scooter elettrico di Zero Motorcycle, delle soluzioni Loncin e Voge, della Kove 625X così come delle novità Suzuki e della nuova Kawasaku KLE500. In questo panorama molto vivace di proposte c’è anche spazio per il debutto di nuovo marchio. Si tratta di ZXMOTO, marchio cinese nato nel 2024, e che a EICMA 2025 arriva con un’offerta ampia e variegata composta da ben 13 modelli.

La gamma ZXMOTO

Fondato da Zhang Xue, appassionato di corse e motociclette, il marchio si presenta a Milano con una gamma già sorprendentemente articolata che spazia dalle sportive alle naked, dalle crossover alle enduro, fino ai modelli da cross e alle cruiser. Un debutto che non passa inosservato, non solo per l’ampiezza della proposta, ma anche per le specifiche tecniche già molto competitive.

Al vertice della gamma c’è la 820RR, una sportiva vera e propria che monta un motore tre cilindri da 819 cc capace di sviluppare 135 CV. Accanto a lei si posizionano due versioni ancora più spinte. La 820RR-R, che porta la potenza a 145 CV, e la 820RR-RS, destinata a diventare il top di gamma con una potenza dichiarata di 150 CV. Non manca una proposta di cilindrata inferiore pensata per chi cerca una carenata più accessibile. La 500RR monta un quattro cilindri in linea da 470 cc e una potenza di 84 CV.

Per chi preferisce l’impostazione naked, invece, ZXMOTO propone la 820R, una streetfighter dal look aggressivo spinta dallo stesso tre cilindri della 820RR, in questo caso con una potenza di 130 CV. In alternativa, la 500F adotta un design più classico e si affida a un motore quattro cilindri da 470 cc con una potenza di 73,4 CV.

L’offerta include anche la 820ADV, una crossover pensata per affrontare i lunghi viaggi. Sotto la carena c’è sempre il tre cilindri da 819 cc, in questa configurazione capace di erogare 117 CV. Per chi invece guarda al mondo dei rally, la 450 Rally propone un monocilindrico da 450 cc e 59 CV, con un’impostazione ispirata chiaramente alla Dakar. Non mancano neppure modelli pensati per il fuoristrada più tecnico con le ZX300 e ZX350 che coprono il segmento delle enduro, mentre le MX250 e MX450 si rivolgono agli appassionati di motocross. Completa il catalogo ZXMOTO la 600V, l’unica cruiser del gruppo e anche l’unica moto equipaggiata con un motore bicilindrico a V. In questo caso la cilindrata è di 578 cc, per un’esperienza di guida completamente diversa dalle sorelle più sportive.

Con una gamma così completa e variegata, quella di ZXMOTO non vuole essere una semplice apparizione, ma l’occasione per presentare un’offerta capace di coprire tutti i segmenti chiave del mercato delle due ruote.