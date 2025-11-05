A EICMA arriva la Kove 625X, la nuova adventure di media cilindrata

Kove ha scelto l’ottantaduesima edizione di EICMA (da giovedì 6 a domenica 9 novembre) per presentare la 625X. Si tratta di una moto adventure di media cilindrata pensata per un pubblico ampio, attento al comfort ma anche alla possibilità di affrontare con disinvoltura percorsi sterrati. Il design della 625X guarda con rispetto ai modelli iconici del segmento ma introduce linee sobrie e proporzioni studiate, restituendo un’identità visiva equilibrata e riconoscibile.

Caratteristiche e novità della Kove 625X

Al centro della nuova adventure di Kove c’è un motore bicilindrico in linea da 581 centimetri cubici, conforme alla normativa Euro 5+, capace di sviluppare circa 63 CV e una coppia massima di 57 Nm. Il serbatoio ha una capacità di 21 litri, che consente un’autonomia dichiarata fino a 500 km. Due le modalità di guida disponibili, Sport ed Eco, che agiscono in sinergia con il controllo di trazione per offrire maggiore sicurezza e adattabilità alle diverse condizioni del percorso.

Tra gli elementi più interessanti dal punto di vista tecnico ci sono le sospensioni elettroniche KYB, che permettono di regolare l’altezza della sella tra 795 e 820 millimetri. Una soluzione intelligente che migliora l’accessibilità per piloti di diversa statura e contribuisce a rendere la moto più versatile nelle varie fasi di guida. La luce a terra, pari a 200 millimetri, assicura una buona capacità di affrontare anche percorsi non asfaltati senza timore di colpire il sottoscocca. Il peso complessivo è di 218 kg e le ruote a raggi sono da 19“ all’anteriore e 17” al posteriore, una configurazione che conferma l’orientamento verso un uso misto, sia urbano che fuoristrada.

Completano la dotazione una serie di elementi che migliorano la qualità della guida. L’illuminazione è completamente a LED e non mancano accessori tipicamente riservati a moto di fascia superiore, come le manopole e la sella riscaldate. L’impianto frenante è supportato da un sistema ABS, mentre il controllo di trazione contribuisce a mantenere la stabilità anche su fondi a bassa aderenza.

Kove, marchio in espansione e con una forte identità sportiva costruita anche attraverso la partecipazione alle competizioni rally, entra così in questa fascia con un modello che punta sulla concretezza e sulla versatilità. Per coloro che parteciperanno a EICMA 2025, la nuova Kove 625X potrà essere ammirata da vicino presso il Padiglione 14, Stand A52.