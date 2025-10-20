Suzuki GSX-8R e GSX-8S EVO: la naked e la sportiva nelle concessionarie

Suzuki lancia la GSX-8R EVO e la GSX-8S EVO, due modelli accomunati dalla stessa base tecnica ma che interpretano due stili separati. La base propulsiva è la medesima con un bicilindrico parallelo da 776 cm cubici DOHC con sistema Cross Balancer, in grado di erogare 83 CV e 78 Nm di coppia, abbinato ad un cambio a 6 rapporti con la funzione di Quick Shifter bidirezionale.

A completare il pacchetto di dotazioni si trovano un forcellone in alluminio, la forcella a steli rovesciati, l’impianto di illuminazione full LED e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

Il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S) assiste il pilota con avanzati sistemi elettronici ed ottimizza l’aspetto prestazionale adattando il comportamento della moto ad ogni esigenza e stile di guida. Questi sistemi comprendono il sistema “cambiarapido", precedentemente menzionato, sistema “aprisereno" che è un traction control su 3 livelli disinseribile, il sistema “scegliiltiro" che sono le 3 mappe motore disponibili, un sistema ride-by-wire capace di controllare elettronicamente le valvole a farfalla offrendo una risposta precisa e lineare e il sistema “partifacile".

Suzuki GSX-8R EVO incarna la vera anima “R" del marchio giapponese, quella più sportiva con linee audaci e sportive. Adotta un sistema sospensivo Showa regolabile e un’ergonomia più caricata sull’anteriore, elementi che la rendono una sportiva ideale per chi cerca precisione e stabilità anche per la prestazione in pista.

Suzuki GSX-8S EVO invece mira ad unire un design scolpito e posizione di guida confortevole al fine di offrire prestazioni di livello e una buona versatilità quotidiana. Rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di una moto agile, grintosa e allo stesso tempo adatta ad ogni contesto.

Entrambi i modelli EVO si distinguono per una dotazione esclusiva, studiata per esaltare ulteriormente il carattere sportivo e la personalità di ogni moto:

Scarico Akrapovic , unico nel suo design e nelle prestazioni, capace di amplificare il sound del motore e di conferire un look ancora più grintoso.

, unico nel suo design e nelle prestazioni, capace di amplificare il sound del motore e di conferire un look ancora più grintoso. Cover Monoposto , elemento che sottolinea il carattere racing e l’aggressività delle linee.

, elemento che sottolinea il carattere racing e l’aggressività delle linee. Adesivo paraserbatoio, dettaglio funzionale e stilistico che completa l’estetica della moto.

PREZZI

La GSX-8R EVO è disponibile presso i concessionari della rete Suzuki con un prezzo di listino di €10.190 mentre per la GSX-8S EVO si parte da €9.490.