GKU D600 e D600 Pro: dash cam 4K in offerta per viaggiare più tutelati

È il momento dell’anno in cui l’auto lavora di più. Partenze, code, autogrill pieni, parcheggi improvvisati, strade costiere, rientri serali e traffico da vacanza mettono alla prova anche i guidatori più attenti. Proprio in queste situazioni, un piccolo imprevisto può complicare una giornata: un tamponamento alla barriera del casello, una portiera aperta troppo in fretta, una manovra poco chiara in parcheggio o una discussione su chi avesse davvero la precedenza.

Per chi vuole viaggiare con un controllo in più, la serie GKU D600 torna in promozione dopo il Prime Day con due modelli: GKU D600 e GKU D600 Pro. Entrambi registrano la strada davanti in 4K e quella dietro in 1080P, offrendo una doppia visuale utile sia negli spostamenti quotidiani sia nei viaggi più lunghi.

La particolarità dell’offerta è il tempismo. Secondo il materiale promozionale, la promozione è valida dal 27 giugno al 26 luglio 2026 e riguarda due dash cam proposte a condizioni dedicate dopo la chiusura del Prime Day. Un’occasione interessante per chi aveva rimandato l’acquisto o stava ancora valutando se installare una dash cam prima delle vacanze.

GKU D600 Series: registrazione davanti e dietro l’auto

La GKU D600 Series punta su una funzione semplice, ma molto concreta: registrare ciò che accade intorno all’auto mentre si guida. Non solo davanti al parabrezza, ma anche nella parte posteriore, dove spesso si verificano tamponamenti, avvicinamenti troppo rapidi o manovre difficili da ricostruire.

La camera anteriore registra in 4K 2160P, mentre quella posteriore arriva a 1080P. L’obiettivo grandangolare da 170 gradi amplia l’inquadratura e permette di riprendere una porzione più estesa della strada, comprese corsie laterali e margini della carreggiata. È un dettaglio utile in città, nelle rotonde, agli incroci e nei tratti turistici affollati, dove auto, scooter, pedoni e bici si muovono spesso a distanza ravvicinata.

L’apertura F1.8 aiuta nelle condizioni di luce meno favorevoli: gallerie, garage, rientri al tramonto, strade poco illuminate o passaggi con forte contrasto tra sole e ombra. Sono situazioni frequenti nei viaggi estivi, soprattutto quando si alternano autostrada, centri abitati e strade panoramiche.

A bordo c’è anche la registrazione in loop, che sovrascrive automaticamente i filmati più vecchi quando la memoria si riempie. Se però viene rilevato un urto, il sensore G blocca la clip interessata, così non viene cancellata. La microSD da 64 GB è inclusa nella confezione, mentre il supporto arriva fino a 256 GB per chi vuole conservare più registrazioni.

D600 o D600 Pro: quale scegliere

La GKU D600 è la versione più essenziale, ma già completa per un uso quotidiano. Registra davanti e dietro, integra il Wi-Fi dual band, si gestisce tramite app GKU GO e include la scheda microSD. È indicata per chi cerca una dash cam chiara, automatica e senza funzioni superflue.

Dall’app si possono visualizzare le clip, scaricare i video, scattare istantanee e modificare le impostazioni principali. È una soluzione adatta a pendolari, famiglie, neopatentati e a chi usa spesso l’auto tra città, tangenziali e parcheggi pubblici.

La GKU D600 Pro aggiunge due elementi pensati per chi vuole più controllo: GPS integrato e display IPS da 1,47 pollici. Il GPS registra insieme al video informazioni come percorso, direzione e velocità. Non serve a “complicare” l’uso della dash cam, ma a dare più contesto alle riprese, soprattutto quando si vuole ricostruire un tragitto o un episodio avvenuto su strada.

Il display integrato, invece, consente di controllare subito l’inquadratura senza prendere in mano lo smartphone. È utile quando si installa la dash cam, ma anche per verificare rapidamente cosa viene ripreso durante l’utilizzo.

Con un kit di cablaggio compatibile, venduto separatamente, entrambi i modelli possono supportare il monitoraggio del parcheggio. In questo modo la dash cam può rilevare urti e registrare in modalità time lapse anche quando l’auto è ferma. È una funzione interessante per chi lascia spesso la vettura in strada, nei parcheggi pubblici, davanti ai negozi o in aree molto trafficate.

Offerta post Prime Day: prezzi, codici e periodo

La promozione indicata nel materiale riguarda il periodo dal 27 giugno al 26 luglio 2026.

Per GKU D600, il prezzo di listino indicato su Amazon.it è 89,99 euro, con prezzo offerta di 66,49 euro e codice SU2ULDZF, oppure sul sito ufficiale GKU. Per GKU D600 Pro, il prezzo di listino indicato è 99,99 euro, con prezzo offerta di 75,99 euro e codice I34PWJIN, oppure sul sito GKU.

C’è un dettaglio pratico da considerare: nel materiale promozionale gli importi finali riportati non risultano del tutto coerenti con i prezzi e i codici indicati. Per questo, prima di completare l’ordine, è meglio controllare il totale effettivo direttamente nel riepilogo di Amazon. È lì che vengono applicati eventuali sconti, coupon e condizioni aggiornate.

La confezione comprende dash cam, telecamera posteriore con prolunga, caricatore da auto, adesivi elettrostatici, nastri adesivi, fermacavi, attrezzo per i rivestimenti, manuale d’uso e microSD da 64 GB. In pratica, il necessario per iniziare a usare la dash cam durante la guida è già incluso.

La scelta tra i due modelli dipende dalle esigenze. GKU D600 è pensata per chi vuole una dash cam 4K fronte e retro, semplice e pronta all’uso. GKU D600 Pro è più adatta a chi desidera anche GPS, schermo integrato e una gestione più completa del viaggio.

In entrambi i casi, l’obiettivo è chiaro: avere in auto un dispositivo discreto che registra senza richiedere attenzione continua. Non cambia il modo di guidare, ma può rendere più semplice capire cosa è successo quando un imprevisto trasforma pochi secondi in una discussione complicata.

In collaborazione con GKU