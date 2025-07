L’app Enel X Way si trasforma e diventa Enel On Your Way: cambieranno le tariffe?

Grandi cambiamenti in arrivo per l’applicazione Enel X Way che si trasforma completamente. Non solo arriva una nuova grafica ma pure un cambio di nome. L’aggiornamento è già in distribuzione e una volta arrivato, la nuova app si chiamerà Enel On Your Way.

NUOVA GRAFICA

La nuova interfaccia dell’applicazione è stata sviluppata per rendere l’esperienza di ricarica più semplice da parte delle persone. I miglioramenti si concentrano in 3 aree principali. Durante la ricarica si potrà liberamente navigare all’interno dell’app senza mai perdere di vista l’andamento del rifornimento di energia.



E LE TARIFFE?

Arriva anche una nuova visualizzazione avanzata dei punti di ricarica della mappa con dettagli come potenza e stato dell’infrastruttura. Inoltre, con la nuova applicazione Enel On Your Way è stata migliorata la gestione dei filtri e delle stazioni preferite: un lavoro fatto per rendere più agevola la ricerca dei punti di ricarica.

Nella comunicazione non si parla esplicitamente di modifiche tariffarie. Viene solamente aggiunto che il 28 luglio verrà chiesto di accettare i nuovi Termini e Condizioni generali. Ovviamente la speranza è che il debutto della nuova applicazione possa portare anche qualche novità sui costi della ricarica che attualmente sono questi (tariffa Pay per Use).

AC (fino a 49 kW): 0,69 euro a kWh

DC (da 50 a 99 kW): 0,79 euro a kWh

HPC (a partire da 100 kW): 0,89 euro a kWh

A luglio, in via promozionale, le ricarica in AC sono scontate a 0,60 euro a kWh e quelle Fast a 0,70 euro a kWh. Arriveranno novità? Lo sapremo a breve.