Nuova Mazda CX-30 Ad’vantage con motore 2.5 litri Mild Hybrid da 140 CV. Ecco quanto costa
Il nuovo allestimento va a posizionarsi tra la versione di ingresso Prime-Line e la Centre-Line e dispone del motore e-Skyactiv G da 140 CV
La gamma della Mazda CX-30 (qui la nostra prova) in Italia cresce con l’introduzione della nuova versione “Ad’vantage“. La casa automobilistica racconta che questa versione del suo crossover nasce per “soddisfare le esigenze di una clientela attenta sia al design che alla sostanza, offrendo contenuti evoluti e un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso“.
CARATTERISTICHE E DOTAZIONI
Come si riconosce la nuova Mazda CX-30 Ad’vantage? Questo modello del crossover giapponese si caratterizza per una dotazione specifica che comprende cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati e dettagli in nero lucido. Salendo a bordo, invece, troviamo rivestimenti con cuciture rosse a contrasto che conferiscono all’abitacolo un toco di sportività. Questa nuova versione si basa sull’allestimento Homura e va a posizionarsi tra la versione di ingresso Prime-Line e la Centre-Line. Cosa troviamo di serie? Tra le altre cose, Climatizzatore automatico bi-zona, Head-Up Display per la proiezione dei dati di guida sul parabrezza, Videocamera posteriore con sensori di parcheggio, Infotainment Mazda Connect con display da 10,25 pollici, navigatore integrato con servizi connessi, connettività wireless Apple CarPlay / Android Auto e assistente vocale Amazon Alexa e Impianto audio Harmonic Acoustic con 8 altoparlanti.
Non manca nemmeno un completo pacchetto di sistemi ADAS tra cui Cruise Control Adattivo, Riconoscimento dei segnali stradali, Monitoraggio posteriore degli angoli ciechi, Mantenimento della carreggiata e Frenata automatica d’emergenza in città e in autostrada, con riconoscimento di pedoni e ciclisti.
MOTORE
Sotto al cofano della nuova Mazda CX-30 Ad’vantage troviamo il motore e-Skyactiv G da 140 CV (un 4 cilindri aspirato di 2,5 litri) abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti e la tecnologia Mazda M Hybrid. La trazione è anteriore. Velocità massima di 194 km/h e da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi. Consumi WLTP pari a 6 l/100 km. Emissioni di CO2 pari a 135 g/km.
PREZZO E INCENTIVI MAZDA
Quanto costa la nuova Mazda CX-30 Ad’Vantage? Si parte da 29.950 euro che diventano 25.950 euro grazie agli incentivi Mazda fino a 4.000 euro, validi in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage. Ecco i dettagli dell’offerta con finanziamento.
Prezzo di listino 29.950 euro. Prezzo promo25.950 euro, anticipo 7.850 euro; importo totale del credito 18.100 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 198,99 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 14.376 euro, importo totale dovuto dal consumatore 21.757,38 euro. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,55% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 3.040,64 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,5 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 46,24 euro.