Range Rover Velar elettrica, look da fastback: ecco le ultime foto spia

Che Jaguar Land Rover fosse al lavoro sulla nuova versione elettrica della Range Rover Velar non è una novità. Abbiamo avuto già modo di scoprire le prime foto spia, comprese le immagini del prototipo impegnato nei test al Nurburgring. Da queste foto è stato possibile intuire alcuni cambiamenti rispetto alla versione attuale. Ma ora ci sono altre foto spia. Queste immagini raccontano un’evoluzione netta nelle proporzioni e nell’identità del modello, che abbandona parte della tradizionale impostazione da SUV medio per avvicinarsi di più a quello di una fastback alta da terra, quasi una wagon rialzata più che un classico crossover coupé.

Nuovi dettagli sulla prossima Velar

È il posteriore a colpire per primo. Innanzitutto per l’assenza delle camuffature. Questo permette di apprezzare meglio le forme della Velar. I prototipi iniziali mostravano una coda ambigua, con un effetto visivo sdoppiato generato da pannelli finti e da un finestrino simulato. Ora che quei camuffamenti sono scomparsi la linea appare più pulita, continua, decisamente più filante. La silhouette scende verso il portellone con maggiore decisione.

Resta una sezione leggermente rialzata nella parte alta della coda, un dettaglio che lascia intuire la presenza di un vero portellone posteriore. Il dubbio riguarda piuttosto il lunotto. Non è escluso che al posto del vetro tradizionale possano trovare spazio telecamere e sistemi digitali, soluzione già adottata in ambito premium per ragioni aerodinamiche e stilistiche. Anche il frontale segue la stessa filosofia. I gruppi ottici sono sottili e sviluppati in orizzontale, collocati nella parte alta del muso, mentre le prese d’aria risultano ridotte. Una soluzione coerente con la natura elettrica della nuova Velar.

Sotto la carrozzeria dovrebbe trovare posto la piattaforma EMA a 800 V del gruppo Jaguar Land Rover. Un’architettura capace di offrire ricariche rapide e prestazioni adeguate al segmento premium. L’impostazione tecnica lascia intuire un salto generazionale rispetto all’attuale gamma.

Sul piano industriale resta aperto il tema delle sinergie interne. La nuova GT elettrica di Jaguar promette oltre 1.000 CV nella configurazione con tre motori. Una potenza estrema. È improbabile che la Velar raggiunga livelli simili. Ma l’evoluzione verso una fastback della prossima Velar potrebbe portare a una condivisione di alcune soluzioni tecniche o estetiche tra i due modelli.

Il cambiamento più evidente resta quello stilistico. La scelta di una linea più slanciata e meno convenzionale rappresenta anche un posizionamento identitario in un segmento sempre più affollato di SUV coupé simili tra loro. La nuova Velar prova a distinguersi con proporzioni diverse. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno. Non è da escludere che una variante con motore termico possa restare in gamma ancora per un periodo di transizione. In diversi mercati le strategie di elettrificazione stanno procedendo con maggiore gradualità.