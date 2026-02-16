BMW M5 plug-in hybrid, la versione di Mansory porta la potenza a 850 CV

La nuova BMW M5 hybrid è una delle berline sportive che fin dal debutto ha fatto discutere. Il motivo? Di natura tecnica. La berlina sportiva di Monaco ha infatti abbandonato la configurazione esclusivamente termica per adottare per la prima volta un sistema plug-in hybrid. Una soluzione che non ha convinto tutti, soprattutto per l’aumento di peso. Che si riflette sulle prestazioni. Ora arriva la versione firmata Mansory, che porta la potenza a 838 CV e la coppia a 1.150 Nm.

L’intervento di Mansory

Il V8 4.4 TwinPower Turbo lavora insieme all’unità elettrica per una potenza totale di 727 CV e la coppia a 1.000 Nm. Numeri che non si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Mansory ha deciso di intervenire con un pacchetto che punta ad alzare ulteriormente l’asticella. L’esemplare mostrato nelle immagini riceve aggiornamenti meccanici che portano la potenza complessiva a 850 CV e la coppia a 1.150 Nm. Non sono stati diffusi dati ufficiali sulle nuove prestazioni, ma l’incremento rispetto alla configurazione standard è evidente.

L’intervento non si limita però alla sola parte tecnica. La carrozzeria viene arricchita da un body kit completo con elementi aggiuntivi applicati ai paraurti, alle minigonne e alla sezione posteriore. Compaiono spoiler multipli, un diffusore di dimensioni maggiorate e ulteriori componenti aerodinamici. Molti dettagli sono realizzati in fibra di carbonio a vista e contrastano con la finitura satin black della vettura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aleksandr Pedanian (@bornwithcamera)

La parte posteriore si distingue per la presenza di tre terminali di scarico centrali. Una scelta insolita. Nuovi loghi, cerchi dedicati e vetri oscurati completano la trasformazione estetica. L’auto sarebbe stata assemblata da Herceg Automotive utilizzando componenti Mansory, probabilmente su richiesta di un cliente privato intenzionato a rendere la propria M5 ancora più esclusiva. Il risultato è una versione ancora più radicale di una berlina che di suo ha già acceso il dibattito tra gli appassionati.