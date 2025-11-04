Cerca

Offerta sulla dash cam con GPS e visione notturna: più sicurezza anche a motore spento

Una dash cam completa per rispondere a ogni esigenza di sicurezza per la propria auto.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 4 nov 2025

Avere una dash cam a bordo sta diventando sempre più una scelta imprescindibile per chi tutti i giorni si mette alla guida della propria auto. Traffico intenso, attenzione alla guida spesso non adeguata, auto non sempre tenute in maniera impeccabile; sono tante le cause alla base dell’aumento del numero degli incidenti in Italia. Se a questo aggiungiamo il rischio di ritrovare l’auto graffiata, ammaccata o danneggiata per manovre azzardate degli altri automobilisti all’interno dei parcheggi, è evidente come una semplice dash cam non basta. L’offerta di oggi sulla GKU D600PRO è una vera occasione. Tra sconto e coupon, infatti, si può averla a soli 67,48€ così da avere un dispositivo con doppia fotocamera, sensore GPS integrato, Wi-Fi a 5GHz e funzione di monitoraggio 24 ore su 24.

Tante funzioni per la sicurezza della tua auto

Con la dash cam GKU D600PRO le immagini sono sempre nitide, anche di notte o in condizioni difficili, grazie all’ampia apertura F1.8 e alla tecnologia WDR che ottimizza l’esposizione. Il campo visivo di 170° consente di catturare un’ampia porzione di strada, utile per ridurre gli angoli ciechi e avere una documentazione completa di ciò che accade intorno al veicolo.

Tra i punti di forza c’è la connessione Wi-Fi ad alta velocità, che permette di scaricare rapidamente i video sullo smartphone tramite l’app dedicata, senza bisogno di rimuovere la scheda SD. Il modulo GPS integrato registra la posizione e la velocità, dando informazioni utili da conservare in caso di sinistro.

Compatta e facile da installare, la dash cam GKU D600PRO si fissa in pochi minuti e non ostacola la visuale del conducente. Lo schermo da 1,47” fornisce tutte le informazioni essenziali, mentre la videocamera posteriore è orientabile fino a 360° per adattarsi a diverse configurazioni. La funzione di registrazione in loop elimina automaticamente i video più vecchi per fare spazio a quelli nuovi, mentre il sensore G blocca e protegge i file importanti in caso di urti o frenate brusche. Tra le particolarità di questo modello c’è che funziona anche a veicolo spento. Quando l’automobile non è in moto, infatti, il dispositivo continua a vigilare grazie alla modalità parcheggio e alla funzione time lapse a basso consumo.

  • Video 4K frontale + 1080P posteriore
  • Visione notturna e obiettivo grandangolare
  • Wi-Fi rapido e GPS integrato
  • Sensore G e registrazione automatica
  • Monitoraggio h24
  • App mobile e comandi vocali
Una dash cam come questa è utile sia per chi usa l’auto tutti i giorni che per chi la lascia spesso in parcheggi pubblici. Riduce i rischi, tutela il conducente e offre una prova oggettiva in caso di bisogno. A un prezzo così basso è ancora più conveniente.

