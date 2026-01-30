Assicurazione auto online completa e conveniente: 10% di sconto da Verti

Febbraio è alle porte e per tanti automobilisti è arrivo il momento di rinnovare la polizza della propria vettura. Se si vuole risparmiare senza rinunciare all’affidabilità, si può prendere in considerazione l’offerta di Verti, assicurazione digitale spagnola appartenente al gruppo MAPFRE, che propone il 10% di sconto online agli utenti che effettuano sia il preventivo che l’acquisto della nuova assicurazione direttamente dal sito.

I metodi di pagamento richiesti per beneficiare dello sconto web sono bonifico bancario, carta di credito o PayPal. Inoltre, volendo è possibile dilazionare il pagamento in rate mensili, trimestrali o semestrali: il servizio da utilizzare per questo scopo è #VERTIARATE, disponibile al momento della stipula dell’assicurazione online.

Garanzie accessorie per tutti e prezzi concorrenziali

Ancora oggi l’affidabilità di una polizza auto online viene messa in discussione, anche se meno che in passato. Le critiche più comuni che vengono mosse sono sull’assenza di trasparenza e garanzie accessorie, elementi chiave per tanti automobilisti italiani.

Da questo punto di vista Verti è una voce fuori dal coro, in positivo si intende: ha le cosiddette spalle larghe da un lato, facendo parte del colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, e tutta una serie di garanzie che vanno a integrarsi con la RC Auto obbligatoria per far dormire sonni tranquilli agli automobilisti più preoccupati.

Ecco le garanzie a tutela dell’auto:

Furto e incendio

Cristalli

Eventi naturali

Kasko

Collisione

Atti vandalici

Queste invece sono le garanzie accessorie a tutela di conducente e passeggeri:

Infortuni del conducente

Assistenza stradale

Tutela giudiziaria (Tutela legale)

Super protetto

A tutto questo, poi, si sommano i prezzi concorrenziali di ciascun preventivo, che includono in automatico lo sconto del 10%. Per scoprire il prezzo RC Auto riservato alla propria vettura, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Verti tramite il box qui sotto e completare il form del preventivo.