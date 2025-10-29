Roma ZTL Fascia Verde, scongiurato lo stop per le auto diesel Euro 4 e 5

Dopo innumerevoli polemiche e tira e molla, la Regione Lazio ha preso una decisione che finalmente fa definitamente chiarezza sulle regole d’accesso alla ZTL Fascia Verde di Roma. Arriva infatti il via libera ai veicoli Diesel Euro 4 ed Euro 5. Questo significa che rispetto a quanto previsto in precedenza, a partire dal primo novembre queste vetture potranno accedere senza problemi all’interno della ZTL.

NIENTE MULTE

Lo stop alla circolazione della Diesel Euro 4 ed Euro 5 all’interno della ZTL Fascia Verde della città di Roma doveva durare fino alla fine del mese di marzo 2026 e precisamente da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30. A seguito della decisione della Regione Lazio il fermo è stato scongiurato e quindi i cittadini che entreranno nella ZTL con queste vetture non rischiano una sanzione. Non cambiano, invece, le regole già in vigore e quindi permane il divieto d’accesso per le auto a benzina fino a Euro 2 incluse e quelle diesel fino a Euro 3 comprese. Le sanzioni, però, non saranno erogate automaticamente dai varchi elettronici ma solamente dagli agenti di polizia

MISURE COMPENSATIVE

Si evita così la temuta tagliola del blocco grazie all’intervento di aggiornamento del Piano, approvato nei mesi scorsi dal consiglio su proposta della giunta. La nuova impostazione consente ai Comuni di introdurre misure alternative al blocco totale della circolazione.

Così scrive la Regione Lazio in una nota. Dunque, il Comune dovrà porre in essere una serie di misure che compensino il mancato blocco della circolazione delle auto Diesel Euro 4 ed Euro 5. Quali? A quanto pare, tra le misure che saranno adottate, Roma Capitale ha deciso di ridurre il periodo di funzionamento degli impianti termici nella stagione invernale 2025-2026. Le caldaie saranno quindi accese tre settimane in meno. Sono state invece scartate alcune precedenti proposte come l’utilizzo del Move-In già ampiamente sfruttato in altre Regioni come, ad esempio, la Lombardia. In ogni caso, a partire dal primo novembre le vecchie diesel Euro 4 ed Euro 5 potranno continuare a circolare liberamente all’interno della ZTL Fascia Verde. L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ha commentato: