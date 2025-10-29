Mazda Black is the new Black, la nuova offerta per Halloween: nero metallizzato in omaggio

Halloween è alle porte e Mazda ha voluto lanciare una particolare offerta dedicata a questo periodo dell’anno. Si chiama “Mazda Black is the new Black” e sarà valida fino all’8 novembre. Durante questo periodo, la casa automobilistica offrirà la vernice metallizzata nera in omaggio su tutta la gamma, inclusa la nuova generazione di CX-5 che da poco ha fatto il suo debutto sul mercato.

TASSO PROMOZIONALE

Il valore della promozione sulla vernice metallizzata varia in funzione del modello: dai 700 euro per Mazda3 fino a 1.050 euro per Mazda CX-60 e CX-80. Inoltre, su tutta la gamma con vernice nera metallizzata, Mazda propone un tasso promozionale con TAN 3,99% e TAEG 5,72%. Il cliente potrà scegliere tra vetture in pronta consegna oppure configurazioni da ordinare in fabbrica. Farà fede la data del contratto di acquisto, che dovrà essere sottoscritto entro sabato 8 novembre 2025. La promozione “Mazda Black is the new Black" punta quindi a offrire ai clienti italiani, come evidenzia la casa automobilistica, un tocco di esclusività, in perfetta sintonia con lo spirito di Halloween. Adesso facciamo un esempio di finanziamento con le nuove condizioni previste dall’offerta, relativo alla Mazda 2 Full Hybrid che nell’allestimento Prime Line parte da 24.900 euro.