Subaru, il ritorno delle STI: ecco il concept che svela l'idea di una sportiva elettrica

Al Japan Mobility Show 2025 le case automobilistiche giapponesi hanno svelato diverse novità. Abbiamo visto, ad esempio, gli annunci di Toyota, Mazda e Honda. Anche Subaru ha voluto portare delle novità ed in particolare ha presentato il concept Performance-E STI che mostra la sua visione per un veicolo elettrico ad alte prestazioni. I dettagli che sono stati condivisi sono molto pochi in realtà. Tuttavia, questa vettura viene descritta come la “punta di diamante della nuova generazione Subaru“, suggerendo che potrebbe evolversi in una futura auto di serie. Secondo Subaru, la Performance-E “combina proporzioni estetiche entusiasmanti con un’aerodinamica e una praticità eccezionali, con un design che evoca la tradizione del marchio, offrendo al contempo un layout intuitivo e interni confortevoli e spaziosi“.

Inoltre, Subaru afferma che il concept può contare su diverse tecnologie innovative che permetteranno di offrire un’esperienza di guida “entusiasmante“. Specifiche tecniche non sono state comunicate. Sappiamo solo che il concept Subaru Performance-E STI dispone di un powertrain dotato di un doppio motore che permette di avere anche la trazione integrale. Curiosità: questo concept arriva a breve distanza dalle dichiarazioni del responsabile europeo di Subaru, David Dello Stritto, rilasciate ad Autocar, sulla possibilità che la casa automobilistica avrebbe potuto offrire modelli ad alte prestazioni all’interno della sua gamma di auto elettriche.

Cosa arriverà in futuro ancora non è del tutto chiaro ma questo concept ci fa capire che Subaru sta effettivamente pensando ad un modello elettrico sportivo. In ogni caso, il concept portato al Japan Mobility Show presenta linee affilate, fari anteriori dalle forme sottili, un paraurti particolarmente elaborato con ampie prese d’aria e forme complessive che si avvicinano a quelle di una station wagon sportiva. Di profilo possiamo vedere che la linea del tetto termina con uno spoiler. A posteriore possiamo invece osservare la presenza di un ampio diffusore.

CONCEPT PERFORMANCE-B STI

Subaru ha portato anche un ulteriore concept chiamato Performance-B STI. Dispone di un motore endotermico e da come lo descrive la casa automobilistica, alla fine potrebbe diventare un modello di serie. Il concept sembra una versione ad alte prestazioni dell’attuale Impreza a cinque porte. Presenta passaruota maggiorati con prese d’aria integrate, una presa d’aria sul cofano, paraurti ridisegnati con prese d’aria più grandi e una griglia più ampia. Dietro, un ampio spoiler e un grande diffusore. Sotto il cofano si trova un motore boxer abbinato al sistema di trazione integrale anche se non ci sono dettagli tecnici precisi.