Jeep Wagoneer S si presenta in Europa al Salone di Bruxelles: 600 CV e trazione integrale

Jeep Wagoneer S si appresta finalmente a fare il suo debutto sul mercato europeo. Dopo essere stata lanciata sul mercato americano nel 2024, questo SUV 100% elettrico si appresta ad arrivare sulle strade del Vecchio Continente. Intanto, la casa automobilistica ha portato la Wagoneer S al Salone di Bruxelles 2026 in attesa di fornire maggiori informazioni sulla sua commercializzazione in Europa.

600 CV E BATTERIA DA 100 KWH

Per il momento, Jeep si è limitata fornire solamente alcune prime informazioni sulla Jeep Wagoneer S europea ma non è un grosso problema dato che del SUV sappiamo già molto dato che, come detto, è già in vendita negli Stati Uniti. Jeep Wagoneer S misura 4.886 mm lunghezza x 2.123 mm larghezza x 1.645 mm altezza. Si tratta quindi di un SUV che entrerà nel segmento D. Poggia sulla piattaforma STLA Large di Stellantis ed adotta un’architettura a 400 V. La casa automobilistica conferma che anche il modello europeo avrà un powertrain con un doppio motore elettrico, ci sarà quindi la trazione integrale. La potenza massima di sistema sarà di 600 CV, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi. Il SUV offre inoltre il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain con cinque modalità: Auto, Sport, Eco, Snow, Sand.

Il powertrain sarà alimentato da una batteria con una capacità di 100,5 kWh che può essere caricata dal 20 all’80% in soli 23 minuti. Jeep non ha fornito i dati sull’autonomia secondo il ciclo WLTP. Sappiamo, comunque, che nel ciclo EPA, quello americano, il SUV offre una percorrenza di quasi 300 miglia (circa 482 km). Sulle complete specifiche tecniche bisognerà attendere maggiori informazioni da parte di Jeep.

La nuova Jeep Wagoneer S è destinata a diventare l’ammiraglia della casa automobilistica e offrirà interni premium dove non mancherà la tecnologia. Ad esempio, Jeep ricorda che all’interno dell’abitacolo troveremo diversi schermi per un totale di 45 pollici, tra cui quello da 10,25 pollici per il passeggero anteriore, collegato al sistema Uconnect 5. Non mancherà nemmeno un sistema audio da 19 altoparlanti, amplificatore da 1.160 watt e subwoofer da 12 pollici. Nessuna informazione per quanto riguarda i prezzi.