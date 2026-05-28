Ferrari Luce, pioggia di critiche (e il clamoroso sfottò di Toblerone)

La Ferrari Luce, la prima attesissima vettura completamente elettrica della casa di Maranello, sta facendo discutere moltissimo, ma non solo per le ragioni legate alla motorizzazione 100% elettrica. Il design del modello ha infatti scatenato un’ondata di critiche e ironia che sta travolgendo i social. I commenti negativi non arrivano solo dagli appassionati della Casa di maranello: persino l’ex capo della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo non ha esitato a esprimere un giudizio totalmente sincero e privo di filtri sulla vettura.

L’inaspettato attacco di Toblerone

A dare il colpo di grazia mediatico, trasformando la discussione in un vero e proprio tormentone pop, è stato un brand che con il mondo dei motori non ha nulla a che fare: Toblerone. Esatto avete capito bene. Il celebre marchio svizzero di cioccolato. Che ha pubblicato un post sui propri canali social prendendo apertamente di mira le linee fluide della nuova supersportiva italiana.

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Nell’immagine pubblicata, Toblerone ha mostrato una versione modificata del suo iconico packaging: la famosa confezione triangolare e spigolosa è stata ridisegnata con bordi morbidi e arrotondati. Ad accompagnare la foto, la didascalia perentoria: “QUESTO NON SUCCEDERÀ”. Il brand ha poi rincarato la dose nei commenti, sottolineando che le curve non fanno per loro e che “manterranno sempre i propri angoli”.

Se i punzecchiamenti tra case automobilistiche concorrenti fanno parte del gioco, l’incursione di un marchio alimentare dimostra quanto l’estetica della Luce sia diventata polarizzante, riuscendo a fare breccia ben oltre la cerchia dei puristi delle quattro ruote.

Un mostro di potenza sotto le critiche

Tutta questa ironia rischia però di oscurare i dati tecnici della vettura che, sulla carta, restano impressionanti. Sotto le forme tanto discusse si nasconde infatti un concentrato di altissima tecnologia.

La Ferrari Luce è spinta da un sistema a quattro motori elettrici capace di erogare la bellezza di 1.050 cavalli. Le prestazioni dichiarate sono brutali: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 2,5 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h da fermo bastano 6,8 secondi.

Nonostante si tratti di un mostro di potenza indiscutibile, per il momento le prestazioni passano in secondo piano. A rubare la scena è ben altro a quanto pare, insieme alla spietata reazione della rete.