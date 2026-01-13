Locauto Van KM Libero: noleggio furgone con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base

Chi ha la necessità di noleggiare un furgone senza avere la certezza della distanza che dovrà percorrere può prendere in considerazione la nuova offerta Locauto Van KM Libero, grazie alla quale è possibile beneficiare del chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri al giorno. L’offerta è valida per i noleggi con ritiro del veicolo entro il 31 dicembre 2026.

La promozione Van KM Libero di Locauto si rivolge in particolare alle persone che hanno bisogno di organizzare un trasloco, di effettuare una o più consegne, di completare uno sgombero o di spostare un determinato quantitativo di materiale senza avere la preoccupazione dei chilometri percorsi nell’arco di una o più giornate.

I dettagli della promozione Van KM Libero di Locauto

La flotta Locauto Van può contare su un’ampia selezione di modelli, in modo da soddisfare l’esigenza di tutti: dal furgone con passo medio e lungo al piccolo Cargo, dal Cabinato ribaltabile al Boxato, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta. Una volta selezionato il veicolo, sarà sufficiente aggiungere un segno di spunta accanto all’opzione KM illimitati, con il sistema che applicherà la promozione VAN KM Libero in automatico.

Come accennato qui sopra, l’iniziativa in corso sul sito ufficiale di Locauto permette agli utenti di noleggiare un qualsiasi furgone con chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa da 100 chilometri al giorno. In totale è possibile effettuare un noleggio della durata massima di sette giorni.

Confermiamo, inoltre, che l’offerta è valida per tutti i noleggi che prevedono il ritiro del furgone entro il 31 dicembre 2026. Sempre a proposito di date, è importante sottolineare che è possibile usufruire della promo effettuando una prenotazione entro e non oltre il 31 marzo 2026.